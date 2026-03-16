Уилям просълзи света. Непоказвана снимка на принцеса Даяна

Принц Уилям отдаде почит на покойната си майка принцеса Даяна, като сподели тяхна обща снимка по повод Деня на майката. Непоказваното досега изображение от личния архив на семейството, показва Даяна с двегодишния Уилям през 1984 г.

Те са седнали в поле, пълно с диви цветя, в основния семеен дом Хайгроув хаус House в Глостършър. Публикувайки снимката в Instagram, Уилям написа „Спомням си за майка си – днес и всеки ден. Мисля за всички, които днес си спомнят за някого, когото обичат. Честит Ден на майката. У.“.

Даяна, която почина на 36-годишна възраст след автомобилна катастрофа през 1997 г. в Париж, тази година щеше да навърши 65 години на 1 юли. По време на смъртта ѝ нейните синове Принц Уилям и Принц Хари бяха съответно на 15 и 12 години.

И двамата братя през годините открито са говорили за травматичното въздействие от загубата на майка им в толкова ранна възраст.

Официалният профил на Британското кралско семейство в X също сподели послание за Деня на майката, придружено от подбор от снимки.

В надписа се казваше: „Пожелаваме на всички майки по света, както и на тези, които днес може да тъгуват за своите майки, спокоен и благословен Ден на майката“.

Черно-бяла фотография, направена през 1953 г., показва покойната Кралица Елизабет II, седнала на пейка с краля и неговата сестра Принцеса Ан в замъка Балморал, Шотландия. На заден план се вижда коргито на кралицата – Сю. Прави впечатление отсъствието на по-малките братя на краля – Принц Андрю и Принц Едуард – които по това време все още не са били родени.

Сред другите споделени изображения има и черно-бяла снимка на покойната Кралица Елизабет II с Кралицата майка, както и снимка на Камила с нейната покойна майка Розалинд Шанд.

