Истанбул прави нещо невиждано. Раздава 100 000 жилища

Собствениците на 100 000 жилища в Истанбул ще бъдат определени чрез жребий през следващите три дни в рамките на мащабен проект за социално жилищно строителство, съобщи турският новинарски сайт „Хаберлер“, цитиран от "Дарик бизнес ревю".

Жребий за „Жилищен проект на столетието“

Жилищата са част от програмата „Жилищен проект на столетието“ и ще бъдат построени от Дирекцията за жилищно развитие на Турция (TOKİ), която е подчинена на Министерството на околната среда, градоустройството и климатичните промени. Проектът цели да осигури достъпни домове за граждани с по-ниски доходи.



Разпределянето на апартаментите, които са с една или две спални, ще се осъществи чрез публично теглене на жребий. Това е мащабна инициатива за решаване на жилищния въпрос в най-големия град на Турция.

Условия за кандидатстване и изплащане

За да участват в програмата, кандидатите трябва да отговарят на определени критерии за доходи. За домакинствата в Истанбул максималният месечен нетен доход не трябва да надвишава 145 000 турски лири (около 2757 евро). За останалите окръзи в страната таванът е 127 000 турски лири (около 2415 евро).



Одобрените кандидати ще могат да закупят жилищата при облекчени финансови условия. Основните параметри на изплащане включват:



Първоначална вноска: 10% от стойността на имота.

Срок на изплащане: 240 месеца (20 години).

Месечни вноски: Започващи от 7313 турски лири (около 139 евро).

Мащабно събитие с президентско присъствие

Тегленето на жребия ще се проведе на територията на бившето летище „Ататюрк“, което е превърнато в парк. Събитието е грандиозно по своя мащаб, като на него се очаква да присъства и турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

