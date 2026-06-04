Първи СНИМКИ от арт сватбата на годината

Владимир Зомбори и дългогодишната му партньорка, актрисата Весела Бабинова, официално сключиха брак. Радостната новината беше споделена лично от двамата чрез публикация в социалните мрежи, където показаха кадри от сватбения си ден.

Към снимките актрисата добави и закачливо послание: "Месец май беше пълен с преживявания, доста адреналин и немалко емоцийка. Все пак, най-вълнуващата от всички, беше тази. В телефонния указател може вече и на "З" да ме намерите."

Владимир и Весела станаха родители през 2020 година, когато на бял свят се появи тяхната дъщеря Йоана. Година по-късно, през септември 2021 г., двойката организира и кръщенето ѝ.

Сватбената новина предизвика множество положителни реакции в социалните мрежи. Колеги, приятели и почитатели на двойката ги засипаха с поздравления и пожелания за здраве, щастие и семейна хармония. Сред хората, които побързаха да ги поздравят бяха Радина Кърджилова, Ася Демирева, Александър Кадиев, Рая Пеева, Яна Титова, Прея, Георги Тошев, Дара, Михаела Филева и още много други популярни лица.

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