На родените на тези дати нумеролозите обещават особен късмет

Нумерологията твърди, че датата на раждане носи енергията на определена планета и влияе върху характера, талантите и шансовете за успех. Няколко групи дати традиционно се смятат за особено силни магнити за късмет, пише „Таймс ъв Индия“. Според нумеролозите обаче съществува разлика между хората, които привличат благополучие предимно за себе си, и онези, които се превръщат в източник на успех и за околните. Сред най-благоприятните са датите, свързвани със Слънцето, Юпитер и Венера.

1-ви, 10-и, 19-и и 28-и

Хората, родени на тези дати, са свързвани със Слънцето. Според нумерологията те притежават силна харизма и вътрешно излъчване, което естествено привлича вниманието на околните.

Тези хора обикновено проявяват лидерски качества, самоувереност и желание сами да определят посоката си. Смята се, че могат да постигнат почти всяка цел, когато действат решително и не позволяват на съмненията да ги спират.

3-ти, 12-и, 21-ви и 30-и

Тези рождени дати са свързвани с Юпитер - планетата, която в нумерологията символизира растежа, успеха, знанието и творческата енергия. Родените в тези дни често са определяни като оптимисти, които успяват да откриват възможности дори в трудни ситуации.

Смята се, че силната им вяра в положителния изход привлича късмет в отношенията, кариерата и финансите. Те умеят да вдъхновяват останалите и често постигат напредък благодарение на широкия си мироглед и способността да виждат по-голямата картина.

6-и, 15-и и 24-ти

Нумеролозите свързват родените на тези дати с Венера - планетата на любовта, хармонията, красотата и материалното благополучие. Тези хора обикновено се отличават с доброта, състрадание и силно желание да се грижат за близките си.

Според вярванията те привличат стабилни отношения и финансова сигурност, но късметът им рядко остава само за тях. Родените на тези дати често носят щастие на семейството, приятелите и колегите си и създават около себе си спокойна и благоприятна среда.