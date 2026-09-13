Денят на трите осмици подлуди света
Бум на сватбите
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Бум на сватбите
Въпросните хора имат специална връзка с късмета още от раждането си
Числата на раждане могат да разкрият ключови вътрешни уроци и насоки за личностно израстване
Годината носи промяна на старото „аз“
Припомнете си кога сте родени и прочетете за вашия характер
Москва дава всичко от себе си, за да внуши на целия свят, че тази среща е съдбовна.
Да си роден на 29-ти февруари е особена благословия, отчитат нумеролозите. И причината е следната: това е единственият ден в годината, който е извън в...