В кои части от денонощието се раждат най-щастливите хора

Нумерологията изучава влиянието на числата върху човешката съдба.

За най-важните числа в живота ни се считат датата и точният час на раждане.

Нумеролозите вярват, че тези стойности формират характера на човек и определят неговия житейски път.

Часът на вашето раждане може да посочи предразположения към определени таланти и ключови черти на личността. Ето защо е важно да попитате родителите си кога точно сте родени.

Нумерология според времето на раждане

Характерът на човек до голяма степен се определя от това в коя част от деня е роден. Вашите способности и дори съдба могат да зависят от това.

Раждане в полунощ

Такива хора крият голяма мистерия в себе си. Те са тайна за хора, които не познават добре. Спокойствието, организираността, вниманието към детайлите, точността им помагат да постигнат големи висоти в старателната работа. За други това може да изглежда като късмет или късмет, но в действителност зад успеха стои много труд.

От 1 до 6 сутринта

Тези „ранни птици“ са известни със своята упоритост, сила на духа и трудолюбие. Те са упорити, но рядко изпадат в неприятности заради това, благодарение на високата си интелигентност. Реалистичният поглед върху света им помага да имат силна психика.

От 7 до 12 часа

„Дневните“ хора имат оптимистичен, леко наивен характер. Те са много порядъчни и очакват същото от другите. Заразяват другите с любовта си към живота и притежават суперсилата да чувстват щастие във всяка ситуация. Способни са на дълбока емпатия. Имат склонност към творчество.

От 13:00 до 16:00

Такива хора са смели и енергични, но същевременно донякъде безразсъдни. Известни са с избухливия си нрав. Често действат импулсивно. Много са любопитни и ако са силно заинтересовани, могат да станат най-добрите специалисти в света в своята област.

От 17:00 до 20:00

„Вечерните“ рожденици са страстни и амбициозни. Те обичат трудните предизвикателства и се стремят към приключения. А в личния живот им липсва драмата. Енергията им е заразителна - просто е невъзможно да мързелувате около тях. Те са общителни и обичат да се сприятеляват, особено с тези, с които могат да се забавляват.

От 21:00 до обяд

„Нощните“ хора са потайни интроверти. Те предпочитат компанията на книгите пред хората. Въпреки че отвън изглеждат мрачни и ексцентрични, всъщност имат чувствителна природа и приемат всичко присърце. Впечатлителни са и „зациклят“ в едно настроение за дълго време.

