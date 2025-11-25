Какво да избягвате на 1 януари 2026 г. според датата на раждане

2025 г. е към своя край и пред нас предстоят нова глава, нови планове и нови надежди. Много хора вярват, че начинът, по който се развива първият ден от годината, може да зададе тона за целия предстоящ период, влияейки на настроението, събитията и дори късмета.

Затова много традиции и препоръки са свързани с 1 януари, за да направят предстоящата година по-добра и по-успешна.

Ако направите първия ден от годината благоприятен и извършите добри дела, естествено ще получите благословиите на управляващия покровител на годината, пише The Times of India. Изданието съобщава, че владетелят на 2026 г. ще бъде Слънцето, или Сурия, което символизира лидерство, воля и сила.

Ето защо, ако искате сами да постигнете това състояние, трябва да следвате тези препоръки, тъй като се смята, че те влияят на бъдещето ви. Мнозина ще ви кажат какво да правите в първия ден от годината, но

малцина ще ви обяснят какво не бива да правите на този ден.

Сега ще ви помогнем да разберете и ще ви кажем какво да избягвате на 1 януари 2026 г. Нека да преминем към списъка.

Избягвайте тези неща на 1 януари 2026 г., въз основа на датата ви на раждане… (N.B. Ако сте родени на 25-ти например, трябва да съберете 2+5, за да получите числото си…)

Число 1

Хората с числото 1 се управляват от Слънцето. Тъй като годината също се управлява от тази планета, такива хора трябва да бъдат особено внимателни. На 1 януари 2026 г. им се препоръчва да избягват всякакви спорове с баща си или бащината си фигура.

Число 2

Хората, родени под числото 2, се управляват от Луната. Те са силно емоционални личности и в първия ден на 2026 г. трябва да избягват да говорят грубо с майка си, майчина фигура или дори сестра си. Смята се, че това носи лош късмет, така че ако искате да го избегнете, трябва стриктно да спазвате тази забрана.

Число 3

Хората с число 3 се управляват от Юпитер и трябва да избягват да пият алкохол в първия ден от годината, тъй като това ще донесе негативна карма в живота им.

Число 4

Хората с числото 4 се управляват от Раху. Ако искат да постигнат успех през 2026 г., те трябва да избягват да лъжат когото и да било в първия ден от годината, в противен случай могат да привлекат негативна карма.

Число 5

Хората, родени под числото 5, се управляват от Меркурий. Те не трябва да вдигат ръка срещу дете, да показват неуважение към членове на транссексуалната общност или да обиждат сестра си. Смята се, че подобно поведение привлича негативизъм през 2026 г.

Число 6

Хората с числото 6 се управляват от Венера. Те не трябва да пропускат къпането в първия ден на 2026 г. Според тези поверия, пропускането на къпането ще донесе лош късмет.

Число 7

Хората с числото 7 се управляват от Кету. Те не трябва да нараняват кучета или други животни. Това, както казва нумерологията, ще разстрои божествата и висшите сили.

Число 8

Хората, родени под числото 8, се управляват от Сатурн. Те трябва да избягват хазарта, пиенето на алкохол или проявяването на неуважение към домакинския персонал или други уязвими хора. В противен случай ще получат негативна енергия както от управляващата си планета, така и от планетата, управляваща годината.

Число 9

Хората, родени под числото 9, се управляват от Марс. Те трябва да избягват да се ядосват на някого в първия ден от годината, в противен случай могат да привлекат негативни събития през 2026 г.

