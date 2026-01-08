Ето кой се захваща с Цънцарова

С четири гласа "за“ членовете на Съвета за електронни медии взеха решение юристите на СЕМ да анализират казуса с освобождаването на доскорошната водеща на сутрешния блок на БиТиВи Мария Цънцарова и да се произнесат - има ли нарушение на Закона за радиото и теливизията.

Това стана по предложение на члена на Съвета Пролет Велкова. Тя цитира посочени от ръководството на медията мотиви и каза, че те нарушават два члена от закона:

"Отнемането на правата на журналист да изразява позиция, при това подчертано в интерес на обществото, за мен е нарушение на член 10 от Закона за радиото и телевизията. При осъществяването на своята дейност доставчиците на медийни услуги се ръководят от следните принципи и първият сред тези принципи е гарантиране на правото на свободно изразяване на мнение. Второто нарушение, което аз виждам, се съдържа в другия мотив, че си е позволила да критикува прекия си ръководител в ефир - член 11, алинея 3 отново от закона за радиото и телевизията: "Публична критика спрямо доставчици на медийни услуги от страна на работещи в тях, не е нелоялност към работодателя".

СЕМ единодушно реши да предложи среща с Асоциацията на българските радио-и телевизионни оператори за наличието на вътрешни стандарти и правила за етична журналистика, предаде БНР.

Габриела Наплатанова определи казуса с освобождаването на Мария Цънцарова като сериозен трус в една от най-гледаните телевизии:

"Това, което ние бихме могли да направим в рамките на саморегулацията, е да насърчаваме приемането на минимум от редакционни стандарти, които да гарантират разграничаването на корпоративните интереси на собственика от редакционната независимост".

