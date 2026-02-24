Журналист пред Карбовски: 8 са оплакванията за педофилия от Калушев. Майката на Валери се покри

Разследващият журналист Димитър Стоянов от BIRD.BG. говори с Мартишн Карбовски по темата „Петрохан“ и разказа докъде е стигнало неговото проучване по случая.

Стоянов влезе с категорично твърдение – по негови данни няма доказателства за сексуално посегателство върху загиналото дете Александър. Тезата идва на фона на обществено напрежение и множество спекулации, които заляха социалните мрежи.

Още по-сериозно е друго твърдение от проверката му – осем души са подали оплаквания за педофилия срещу т.нар. „лама“ Калушев, като Валери не е първата предполагаема жертва. Тези данни поставят нови въпроси около кръга от хора, свързвани със случая.

В разговора се появи и името на ДАНС. Каква е връзката на службата със структурата, наричана „сектата от Петрохан“? Била ли е тя просто затворена общност или нещо много по-опасно? Възможно ли е да става дума за терористична клетка?

Стоянов очерта два възможни сценария за развоя на трагедията – самоубийство или „зачистване“. Според него не може да се изключи и хипотезата за употреба на наркотици. Особено спорен остава въпросът около смъртта на Иво Иванов – възможно ли е човек да се самозастреля два пъти?

Критики не липсваха и към институциите. Поведението на МВР беше определено като серия от абсурди, а темата за политическата отговорност също влезе в студиото – трябва ли Терзиев да подаде оставка?

Разговорът може да се види тук

Междувременно София Андреева, майката на Валери, изчезна от Фейсбук, както беше много активна да публикува по темата, от седмица не публикува нищо, като последният пост е за тунела, водещ към Северозапазна България.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com