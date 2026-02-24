Проф. Рачев каза голямата новина за март

Тази седмица ще е по-топло от нормалното, но трябваше да е по-топло, защото в Париж ще имат 20-21 градуса, а ние тука ще се борим за 12-13, на места 15 градуса.

Това съобщи за bTV метеорологът проф. Георги Рачев. "Имаме един студен фронт, който ще проникне днес следобед, но до вечерта отива към Гърция. Така че тук ще имаме малко по-хладен въздух, но сняг няма да имаме, та чак до 8 март със сигурност, коментира той.

През уикенда също времето ще е хладничко. Освен днешните валежи, които ще са сравнително символични, очаквам едно равномерно и типично за март месец време следващата седмица. Хубавото е, че тези дни ни очаква повече слънце, което е жизнено необходимо след тази мрачна зима, която мина, коментира Рачев.

На 3 март ни очаква хубаво време, а на 8 март ще е малко по-хладно.

Този период обаче е най-студения за морските ни градове, тъй като морето е студено и пролетта е хладна, но иначе отново слънце. Швейцарците дават във Варна някакъв сняг да падне във Варна, но това надали ще се осъществи. Днес евентуално дъжд може да вали, коментира той.

