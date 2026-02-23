Времето прави рязък завой

Денят започва спокойно, почти пролетно, но завършва с намек за обрат. На 23 февруари атмосферното налягане остава по-високо от обичайното за месеца, макар и с лека тенденция към понижение. Небето сутринта ще е широко отворено за слънцето, но следобед облаците ще тръгнат от северозапад и до вечерта ще стигнат и до Югоизточна България.

В крайните североизточни райони привечер ще превали слаб дъжд – кратък, но достатъчен да напомни, че зимата още не е казала последната си дума. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-югозапад. Максималните температури ще се движат между 8° и 13°, а в София около 10° – ден за разкопчано палто и бърза разходка преди здрач, съобщава НИМХ.

В планините сутринта ще е предимно слънчево, но по-късно облачността ще се увеличи. На отделни места ще превали слаб сняг. Северозападният вятър ще бъде умерен, по високите части – силен. Температурите ще достигнат около 6° на 1200 метра и около 0° на 2000 метра – типичен февруарски контраст между долу и горе.

По Черноморието денят също ще започне светло, но следобед облаците ще се сгъстят. Привечер по северното крайбрежие са възможни слаби валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 6° и 9°. Морската вода остава студена – 4°-7°, а вълнението ще е 2-3 бала.

В столицата слънцето изгрява в 7:12 ч. и залязва в 18:08 ч. Денят продължава 10 часа и 56 минути – почти 11 часа светлина, които вече миришат на наближаваща пролет. Луната е ден преди първа четвърт – още един знак, че сезоните тихо прелистват календара.

