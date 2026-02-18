Опасно време! Ледени виелици

Опасно време ни очаква днес. Издаден е жълт и оранжев код за силен вятър и ниски температури в почти цялата страна.

Днес от запад валежите ще спират, най-късно в източните райони, където през по-голямата част от деня ще остане облачно със снеговалежи. След обяд и облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево време. Ще е ветровито с умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 2° и 7°, в София - около 3°.

В планините ще бъде облачно със снеговалежи. На места валежите ще са значителни по количество и ще се образува нова снежна покривка. Около обяд от запад валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа бурен и ураганен северозападен вятър, по проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°, на 2000 метра – около минус 9°.

По Черноморието ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, които сутринта ще преминават в сняг. Главно по северното крайбрежие ще има условия за поледици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са 4°-5°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

