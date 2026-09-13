Жълт код в 13 области: Идват порои
Гръмотевици и градушки, студен фронт ще понижи температурите
Следете всички новини, анализи и коментари за Опасно Време. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Гръмотевици и градушки, студен фронт ще понижи температурите
Обявен е жълт код, ще прегърмява в Рило-Родопската област
Риск от падащи предмети
НИМХ предупреждава, че при жълт код са възможни здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца
Бъдете внимателни при пътуване
Както ни се иска-на морето! Преди обяд над планините ще е предимно слънчево
България използва грузинска технология за обработка на облаците чрез ракетен способ
Необичайно високи за май
На 24 май ще вали
Далеч от телефони, ключове, чадъри, препоръча експерт
Хълите идват
Хотенциално опасно време в Южна България
Жълт и оранжев код за силен вятър и ниски температури
Жълт код за опасно време
Опасно време в северната част на страната
Националният институт по метеорология и хидрология е издаде жълт код
Жълт код за страшни ветрове
Днес валежи ще има и в източната част от страната
Отнася се да 9 области в страната
Обявен е оранжев код