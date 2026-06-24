Жълт код в 22 области: Порои, гръмотевици и градушки

След слънчевото начало на деня времето в голяма част от страната ще остане нестабилно. От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и опасност от градушки в 22 области на България.

Още в следобедните часове над Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност. На много места се очакват краткотрайни, но интензивни валежи, придружени от гръмотевици и силни пориви на вятъра.

Предупреждението важи за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Ловеч, Габрово, Търговище, Шумен, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и Смолян.

Според прогнозите на места количествата валежи могат да достигнат до 35 литра на квадратен метър за кратко време. Метеоролозите предупреждават и за опасност от локални порои и временни наводнения в отделни райони.

По Черноморието и в Югоизточна България времето ще остане значително по-спокойно. Там ще преобладава слънчево време със слаб източен вятър и температури между 27 и 32 градуса.

В столицата максималната температура ще бъде около 26 градуса, но следобед не са изключени краткотрайни валежи и гръмотевици.

Нестабилно ще бъде времето и в планините на Западна и Централна България. Над масивите ще се развива купесто-дъждовна облачност, а на много места се очакват гръмотевични бури. Температурите ще достигнат около 21 градуса на 1200 метра надморска височина и около 14 градуса на 2000 метра.

Синоптиците съветват хората да следят актуалните прогнози и да бъдат внимателни при пътувания и дейности на открито в районите с обявен жълт код.

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