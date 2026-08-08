Пламъци край Асеновград, затвориха пътя в двете посоки

Голям пожар избухна край околовръстния път на Асеновград и наложи пълното му затваряне за движение в двете посоки. Горят сухи треви и лозя на изхода на града в посока село Козаново и язовир "40-те извора".

На терен са изпратени повече от 10 противопожарни автомобила с екипи от Асеновград и областта, които се опитват да овладеят огъня. За момента няма опасност за населението.

Пожарникарите се борят със стихията с всички налични средства, като работата им се усложнява от сухата растителност и силното задимяване в района. На място е и кметът на Асеновград Христо Грудев, който следи развитието на ситуацията и участва в координацията между екипите.

Заради дима околовръстният път е затворен и в двете посоки. От общината призовават шофьорите да избягват района и да спазват указанията на органите на реда.

Местната власт отправи и предупреждение да не се изхвърлят незагасени фасове и други отпадъци от автомобилите. При сухото и горещо време дори една искра може да предизвика бързо разрастване на пожар.