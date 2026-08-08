Тревога край ТЕЦ "Бобов дол"! Камера излъчва денонощно

Ръководството на ТЕЦ "Бобов дол" е сезирало прокуратурата за камера, която денонощно снима района на централата и предава кадрите директно във Фейсбук. Сигнал е подаден и за протест, при който за два часа е бил затворен промишленият път към ТЕЦ-а.

Напрежението е особено чувствително, тъй като централата има статут на стратегически обект за енергийната сигурност на страната, а заснемането му е под специален режим. В същото време гражданската акция вече даде практически резултат - след протеста водоноски започнаха всекидневно да оросяват прашното трасе към централата.

Денонощно наблюдение от планината

Камерата е монтирана в планината Колош и според информацията излъчва непрекъснато картина от района на ТЕЦ "Бобов дол". Достъпът до предаването е свободен през страница във Фейсбук, администрирана от Даниела Тонева от местното сдружение "За Разметаница".

Идеята на инициативата е чрез постоянните кадри да се упражнява граждански контрол върху състоянието на въздуха и евентуални замърсявания около централата. Именно тук обаче възниква сериозният сблъсък. ТЕЦ "Бобов дол" е обект от значение за енергийната сигурност на страната и ръководството му е потърсило намесата на прокуратурата заради заснемането.

Втори сигнал след блокадата

До прокуратурата е стигнал и отделен сигнал за проведения преди дни протест, при който промишленият път към централата е бил затворен за около два часа.

Според ръководството на ТЕЦ-а блокадата е извършена без предварително предупреждение към централата. По трасето се движат тежкотоварни автомобили, включително 20-тонни камиони, които доставят въглища и други материали.