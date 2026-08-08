Общество

Тревога край ТЕЦ "Бобов дол"! Камера излъчва денонощно

Ръководството сезира прокуратурата за постоянното наблюдение, докато местни жители настояват за мерки срещу запрашаването

Тревога край ТЕЦ "Бобов дол"! Камера излъчва денонощно
08 авг 26 | 11:42
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Иван Ангелов

Ръководството на ТЕЦ "Бобов дол" е сезирало прокуратурата за камера, която денонощно снима района на централата и предава кадрите директно във Фейсбук. Сигнал е подаден и за протест, при който за два часа е бил затворен промишленият път към ТЕЦ-а.

Напрежението е особено чувствително, тъй като централата има статут на стратегически обект за енергийната сигурност на страната, а заснемането му е под специален режим. В същото време гражданската акция вече даде практически резултат - след протеста водоноски започнаха всекидневно да оросяват прашното трасе към централата.

Денонощно наблюдение от планината

Камерата е монтирана в планината Колош и според информацията излъчва непрекъснато картина от района на ТЕЦ "Бобов дол". Достъпът до предаването е свободен през страница във Фейсбук, администрирана от Даниела Тонева от местното сдружение "За Разметаница".

Идеята на инициативата е чрез постоянните кадри да се упражнява граждански контрол върху състоянието на въздуха и евентуални замърсявания около централата. Именно тук обаче възниква сериозният сблъсък. ТЕЦ "Бобов дол" е обект от значение за енергийната сигурност на страната и ръководството му е потърсило намесата на прокуратурата заради заснемането.

Втори сигнал след блокадата

До прокуратурата е стигнал и отделен сигнал за проведения преди дни протест, при който промишленият път към централата е бил затворен за около два часа.

Според ръководството на ТЕЦ-а блокадата е извършена без предварително предупреждение към централата. По трасето се движат тежкотоварни автомобили, включително 20-тонни камиони, които доставят въглища и други материали.

Тагове:
Автор Иван Ангелов

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1 Коментара
КОНТРОЛ
преди 4 часа

Значи камерата трябва да остане задължително да работи и всички да могат да наблюдават замърсяването ! Нищо друго или пък твърдението за сигурност тук не е уместно защото тази камера не е за да нарушава сигурността на централата . Не ! Тя е за да осигури контрола на гражданите над държавния и частния произвол и прикриване на действителността .

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