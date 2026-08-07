Топ политолог изчисли шансовете на Гюров и го приключи

Илияна Йотова е безалтернативна в момента с тези три обявени кандидатури - нейната, Андрей Гюров и на Николай Ненчев. Очаква се кандидатура и на "Възраждане". Те никога не са пропускали избори, защото за тях е важно да покажат в каква кондиция е партията и да се опитат да си върнат стабилността. Вероятно ще има и други номинации. Все още нямаме фигура вдясно, която да е реален проблем за Йотова. Такава позиция изрази в интервю пред "Телетраф" доцентът по политически комуникации и доктор по социология Татяна Буруджиева.

Според нея ще се стигне да балотаж, само ако се появи фигура вдясно, която е с тежест и извън тясната партийна подкрепа.

На въпрос кой е този десен кандидат за президент, който може да обедини десния вот и да стигне до балотаж срещу Йотова, доц. Буруджиева изрази няколко хипотези.

"Може да бъде някаква партийна фигура от ГЕРБ - например кметът на Бургас Димитър Николов. Той е достатъчно автентично десен. Винаги е стоял добре. Логично е след толкова мандати в Бургас да върви към някаква по-възходяща кариера. Няма логика десните избиратели да не го подкрепят, ако не е за първи тур, то на балотажа. Той има достатъчно собствен авторитет. Т.е. би могла да бъде някаква партийна фигура от този порядък.

Може да бъде и някоя гражданска фигура - човек с достатъчно авторитет, самостоятелен. Въпросът е, че за ГЕРБ кандидатът трябва да бъде такъв, който да внушава доверие на хората, че няма да бъде поредният играч или опит за партийно назначение от ГЕРБ.

Още от първия ден на Андрей Гюров като служебен премиер имаше една кампания, която да внуши гордост как изглежда, как говори английски и как ще е хубаво да ни бъде президент. Не бива да забравяме, че Гюров само ще подсили аргументите на избирателите да подкрепят Йотова. Всъщност Гюров като служебен премиер даде разрешението за американските самолети на летището в София. Кандидатурата на Гюров само подсилва Йотова и ѝ дава възможност да победи. Той е много силно партийна номинация. Не виждам логика избирателите на ГЕРБ да го подкрепят. Те все още трудно преживяват факта, че Борисов влезе в сглобка с ПП, а кабинетът "Желязков" падна след протести, организирани от тях. Нищо от това няма да бъде простено на Гюров. Той има много ограничени възможности да обедини избирателите на ПП с тези на ГЕРБ", обясни Буруджиева.