Фентанилът обърна наркопазара в България

Фентанилът почти изцяло е изместил хероина на българския наркопазар, а разбитата в София нелегална лаборатория може да се окаже единствената подобна база в страната. Това заяви в интервю за БНТ изпълняващият функцията главен секретар на МВР Любомир Николов, според когото полицията е следила мрежата около четири месеца и е проследила пратки към различни населени места.

Разследването продължава по цялата верига - от доставките на прекурсори до дилърите, които са пласирали синтетичния наркотик. Засега МВР няма данни произведеният у нас фентанил да е бил изнасян или наркотик от този тип да е внасян в България.

Фентанилът измести хероина

Акцията срещу лабораторията беше проведена преди два дни в столичния квартал „Факултета“. При операцията бяха задържани трима мъже в самата база и още седем души в страната, а в домовете на задържани бяха открити около 300 000 евро. Според МВР от тази база е произлизал фентанилът, разпространяван на българския пазар.

„Нямаме информация от кога работи лабораторията, но случая го развиваме от около четири месеца. Тогава засякохме първите пратки, които достигаха от София до различни места в страната. В момента, в който установихме, че лицата ежедневно влизат в базата със защитна екипировка и работят с опасни вещества, незабавно пристъпихме към реализация, защото всеки един грам, който излизаше на пазара, нанасяше огромни вреди на поколението“, заяви Николов.

Полицията е успяла да пресече част от доставките и чрез паралелни акции срещу дилъри в различни градове.

„Нямаме засечен нито един грам внесен или изнесен наркотик от подобен тип. Всички анализи водеха до извода, че производството се намира на територията на страната и наркотикът се разпространява чрез вътрешен трафик до различни населени места“, каза и.ф. главният секретар на МВР.

Според него истинският тест за успеха на операцията тепърва предстои. „Ако след операцията установим, че на пазара вече има недостиг или наркотикът изчезне, това ще означава, че сме си свършили работата. Ако обаче разпространението продължи, ще търсим и други подобни депа. Сигурен съм, че ще стигнем и до тях, ако съществуват.“

Николов посочи, че МВР следи разпространението на фентанил по-активно от три-четири години и вижда драматична промяна на наркопазара. „На практика той почти изцяло измести хероина. Появи се на негово място и задоволява същата група зависими потребители, но е по-евтин и по-достъпен. Именно затова трябва да насочим усилията си към пресичане на неговото производство“, каза той.

Особено тревожен е и профилът на хората, произвеждали наркотика. По думите на Николов те не са били професионални химици. „Те не бяха професионалисти, а самоуки. Бяха прочели много литература и изгледали много клипове в интернет. Въпреки това се справяха доста добре, защото качеството на материала, който установихме, беше високо.“

Медицински специалисти предупреждават, че фентанилът потиска дишането и при предозиране може да доведе до смърт от дихателна недостатъчност.

Отговорът след спора за абстиненцията

Николов коментира и критиките след свое предишно изказване за зависимите.

„Абсурдно е да се счита, че бих желал страдания на когото и да било. Ако не отнемем това вещество от зависимите хора и те продължават да имат достъп до него, няма как да се излекуват. Абстиненцията е един от етапите на лечението. Смятам, че с ограничаването на разпространението ще помогнем на много хора да преустановят употребата“, заяви той.

Удар и срещу украинска престъпна група

И.ф. главният секретар определи като пример за успешно международно сътрудничество операцията, при която в България са задържани двама души, единият от които според МВР е лидер на украинска организирана престъпна група.

„Това е пример за перфектно проведена международна операция между България и Украйна. Данните сочат, че разпространението е било международно, а само малка част от произведения наркотик е оставала в България“, каза Николов.

Експертизи ще решават случая в Банско

За случая в Банско Николов заяви, че са назначени фото- и гласови експертизи на видеозаписите.

„Проведох среща с представители на организация „Шалом“ и ги уверих, че ще установим цялата обективна истина. Назначени са фото- и гласови експертизи, които ще покажат дали действително е имало поведение, за което се твърди в публичното пространство. Едва след тях можем да говорим категорично за вина“, каза той.

Няма данни срещу убития в Пловдив

И.ф. главният секретар коментира и убийството на 37-годишния мъж в Пловдив, за което са обвинени непълнолетни.

„Момичето е познавало жертвата единствено чрез интернет. Срещата е организирана на обезлюдено място, което предполага предварителен умисъл. Там му е нанесен тежък побой, който впоследствие доведе до смъртта му. Не разполагаме с данни, че жертвата е проявявала поведение от типа, за който се появиха твърдения в публичното пространство“, подчерта Николов.

Защо беше затворена „Тракия“

По повод критиките след пожара край автомагистрала „Тракия“ той защити решението движението да бъде спряно.

„Пожарът се разви изключително агресивно за броени часове. Нямаше как да не спрем движението, тъй като задимяването беше много силно. Включихме и хеликоптери в гасенето, а благодарение на работата на колегите огънят беше локализиран за сравнително кратко време“, заяви Николов.