Дрога пред детска градина в София. Задържаха майка на две деца

Майка на две деца е задържана с няколко вида наркотици непосредствено пред детска градина в София - място, покрай което всеки ден минават родители и малки деца. По данни на полицията 29-годишната жена е криминално проявена, а при проверката в автомобила й са открити марихуана, екстази, амфетамин, кокаин и кристали. Пред служителите тя заявила, че се занимава с разпространение от около месец. Самите криминалисти определят мястото на предполагаемата търговия като особено тревожно. Информацията, че жената е майка на две деца, беше съобщена от БНТ.

Сигналът отвел полицията право до детската градина

Случаят е от столичния квартал „Хиподрума“. В сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ на Шесто районно управление постъпила оперативна информация за жена, която разпространява наркотици именно в района на детска градина. Полицията сформирала екипи и започнала наблюдение, разказа заместник-директорът на Шесто РУ Асен Ушатов.

Около 12:15 часа срещу детското заведение спрял автомобил, управляван от жена. Поведението й привлякло вниманието на криминалистите и последвала проверка. В колата били намерени множество полиетиленови пликчета със зелена тревиста маса, бели вещества на прах и на бучки, таблетки и кристали.

По думите на Ушатов съдържанието отговаря на марихуана, екстази, амфетамин, кокаин и кристали. Окончателният вид и количеството на веществата трябва да бъдат установени с експертизи. Това разграничение е важно - на този етап полицията съобщава какво е открито и как са идентифицирани веществата първоначално, а лабораторният анализ предстои.

Жената сама изброила каква дрога носи

Особено показателен е и първоначалният разговор след задържането. Според полицията на въпрос какво има в пликчетата 29-годишната жена сама е изброила видовете наркотици. Пред служителите тя казала още, че се занимава с разпространение от около месец.

„Изключително притеснително е, че това се случва пред детска градина“, заяви Асен Ушатов. Именно заради мястото полицията е реагирала незабавно след получаването на информацията.

По първоначални данни клиентите не били ограничени до определена възрастова група. Ушатов посочи, че става дума за „млади, стари, момчета и момичета“. Засега няма публични данни, че наркотици са продавани на родители или деца от конкретната детска градина, затова подобно заключение не може да бъде правено. Самото твърдение на полицията обаче е за разпространение в непосредствения район на детското заведение.

Майка на две деца и криминално проявена за кражби

Допълнително тежък социален оттенък на случая дава информацията на БНТ, че задържаната е майка на две деца. Полицията съобщава още, че тя вече е криминално проявена, като регистрациите й са свързани с кражби.

Това не променя необходимостта сегашният случай да бъде доказан по законовия ред. Към момента жената е задържана, а не осъдена за разпространение на наркотични вещества. Но съчетанието от мястото, разнообразието на откритите вещества и предварителните данни за продължила около месец дейност превръщат случая в много повече от рутинна полицейска проверка.

Предстои да бъде установено и дали жената е управлявала автомобила след употреба на наркотични вещества. БНТ съобщава, че ще й бъдат направени съответните тестове.

Полицията предупреждава за все по-млади хора около дрогата

На брифинга Асен Ушатов постави случая и в по-широк тревожен контекст. „За съжаление доста младежи употребяват наркотици, както и продават“, каза той. По думите му при полицейски операции се задържат дори непълнолетни на 15, 16 и 17 години.

Той даде и пресен пример - 17-годишен младеж, задържан до автомобил, в който полицията намерила 10 килограма марихуана. Това е отделен случай и няма данни да е свързан с 29-годишната жена, но показва защо криминалистите поставят особен акцент върху навлизането на все по-млади хора както в употребата, така и в разпространението на наркотици.