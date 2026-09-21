Изненада с пенсиите. НОИ отчете голяма промяна

Голяма промяна с пенсиите отчете НОИ. Рязко се е покачил броят на хората, които стаж в чужбина. С над 54% са се увеличили само за четири години хората, които получават пенсии със стаж от друга държава. В края на 2021 г. те са били 54 205 души, а в края на 2025 г. вече са 83 654 души, показват данни от годишника на Националния осигурителен институт за пенсиите през 2025 г.

Повечето от тези пенсионери – 66 753, живеят в България. НОИ изплаща пенсии и добавки на 8820 пенсионери, които живеят в чужбина.

Най-много са хората със стаж от Германия – 14 467 души. На второ място са хората, работили в Испания – 12 655 пенсионери. 10 815 са хората, които получават пенсия благодарение на стаж от Гърция. Пенсионерите с "италиански" стаж са 9434. Другите по-големи групи са работилите във Великобритания (6590) и работилите в Русия (6228).

НОИ изплаща пенсии в цяла Европа, Канада, Русия, Израел и др. По отделна линия се изплащат пенсиите в Турция. Там се наблюдава намаление на общия брой изплащани пенсии на наши изселници – от 17 667 пенсии и добавки през 2021 г. на 14 883 в края на 2025 г. За съжаление обаче, там тенденциите са огледални на тези при останалите пенсии – намаляват пенсиите за осигурителен стаж и възраст, а се увеличават инвалидните пенсии.

Близо 8,6 милиарда евро са разходите за пенсии и обезщетения от ДОО към юли 2026 г.

Стажът от чужбина се признава само по европейски регламенти и международни договори, спогодби за социална сигурност и други подобни споразумения. Проверка на сайта на НОИ показва, че в момента имаме действащи спогодби с Бразилия, Албания, Украйна, Република Северна Македония, Молдова, Израел, Корея, Русия, Сърбия, Канада, Черна гора, Тунис, Азербайджан и Квебек, пише "Сега".

Голям проблем остава липсата на спогодби със САЩ и Австралия, където имаме големи диаспори. В САЩ българска пенсия получават около 1780 българи, показват данни на НОИ, предоставени на "Сега". Голяма част от тях – 1373 души, бяха с прекъснати права в началото на годината, тъй като за тях липсваше вече задължителната декларация "Живот". След като НОИ даде втори шанс да се изпратят декларациите, много от пенсиите бяха възстановени и за юни спрени остават 438 пенсии.

През НОИ минават и изцяло чужди пенсии на хора, които живеят в България. Така миналата година нашият институт е посредничил за превеждането на 5726 пенсии от Русия, 782 от Украйна и 151 от Молдова. Миналата година имаше големи проблеми с "руските" пенсии на българи, работили там. Русия опитваше да ползва банка, която попадаше в санкциите на ЕС и едва в края на годината я смени.