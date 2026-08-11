България става рай за турските пенсионери. Изненадващи причини

България се превръща във все по-привлекателна дестинация за турски пенсионери, които търсят по-спокоен начин на живот, сравнително ниски разходи и възможност да живеят в държава от Европейския съюз. Това пише турското издание „Търкиш пост“, цитира БТА. Сред основните причини за избора на България, посочени в публикацията, са близостта до Турция, членството на страната в ЕС, сравнително достъпните разходи за живот, както и възможността при определени условия турски граждани да получат разрешение за пребиваване.

Турски граждани, които вече са се установили в градове като Русе и Пловдив, посочват като предимства по-малкото задръствания и шум в сравнение с големите турски градове, по-спокойния ритъм на живот и по-доброто спазване на правилата за движение. Някои от тях разказват, че първоначално са имали опасения за сигурността и отношенията с местните жители, но в голяма степен тези притеснения са отпаднали след установяването им в България.

Съществена роля за новодошлите имат и общностите от турски граждани, които вече живеят в страната, отбелязва изданието. Чрез социалните мрежи и различни групи те си обменят информация и си помагат с намирането на жилища, административните процедури, покупката на автомобили и въпроси от ежедневието.

Като друго предимство са посочени възможностите за установяване на чуждестранни пенсионери в България. Чужденци, които редовно получават пенсионен доход, могат при определени условия да кандидатстват за виза тип D, а след това и за разрешение за пребиваване в България, уточнява „Търкиш пост“. В същото време изданието предупреждава, че решението за преместване не бива да се основава единствено на схващането, че животът в България е евтин. Трябва да се вземат предвид и поскъпването на жилищата и някои основни стоки, както и разходите за здравеопазване и транспорт.

Според „Търкиш пост“ изборът на България от турските пенсионери не е свързан само с икономически мотиви. „Изборът на България от турските пенсионери не може да бъде разглеждан единствено като „миграция към евтина държава“. Тук икономическата сметка се преплита с търсенето на по-добро качество на живот. Хората, които смятат, че с пенсионния си доход от Турция могат да си осигурят по-комфортен живот, в същото време искат да прекарат пенсионните си години в по-спокойна и по-малко стресираща среда“, пише в материала.