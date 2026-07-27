Ключова новина за пенсиите. Всеки прави голям избор

Пенсионните дружества вече активно информират клиентите си за предстоящото въвеждане на т.нар. мултифондове от 1 януари 2027 г. В универсалния пенсионен фонд (т.нар. втори стълб) се създават три подфонда, в които на дружествата са позволени различни възможностите за инвестиране според възрастта на осигурените лица – за хората до 50 г. е динамичен подфонд, за тези между 50 г. и 3 г. преди пенсия – балансиран подфонд, а за всички, на които им остават 3 години до пенсия – задължително консервативен подфонд.

„Това е реформа, която ще помогне за допълнителен ръст на постигнатата доходност от управлението на активите и съответно ще доведе до увеличаване на размера на персоналните партиди, а от там – и на пенсиите, които се изплащат от капиталовите фондове“, каза Милтенова. Въвеждането на мултифондовете е добър повод всеки работещ да се информира в кое дружество е партидата му и какви са натрупванията в нея от внесени осигуровки и постигната доходност. Това става през сайта на НАП с ПИК или на националния телефон на НАП 0700 18700.

От 1 септември до 30 ноември за първи път гражданите ще имат възможност да определят сами как да се управляват персоналните им партиди, които са наследяеми. Ако някой не одобрява служебното разпределение в подфонд според навършените години, може да го заяви в пенсионното дружество. Който не заяви изрично желание, ще бъде автоматично разпределен според възрастта си. При желание за промяна, тя може да се прави на всеки 12 месеца.

584 милиона евро доход от инвестирането на средствата са успели да постигнат пенсионните дружества през първите шест месеца на годината. Сумата е разпределена по персоналните партиди на осигурените лица, съобщиха от Асоциацията на пенсионноосигурителните дружества. Така кумулативно спестяванията на осигурените в универсалните фондове за последните три години и половина са нараснали с 3,4 милиарда евро по предварителни данни от пенсионните компании. Към края на юни 2026 г. общо активите на пенсионните фондове са над 17,2 милиарда евро.

„Постигнатата доходност увеличава спестяванията на осигурените лица над брутните вноски от 5%, които се внасят всеки месец“, обясни Евелина Милтенова, председател на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.