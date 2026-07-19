Изненадваща новина за пенсиите. Нова тенденция

Изненадваща новина за пенсиите. Все по-малко хора си купуват стаж, за да излязат предсрочно в заслужената си почивка. Въпреки че в момента е изгодно, откупуването на стаж за пенсия значително е намаляло, показват данни на Националния осигурителен институт.

От началото на годината до момента стажът все още струва колкото и миналата година, тъй като зависи от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се, а той още е на нивото от 2025 г. Така сумата в момента е 109,03 евро за месец, докато от 1 август тя ще се увеличи на 122,80 евро на месец, защото минималният осигурителен доход ще се изравни с минималната заплата (620,20 евро).

Само 221 души са откупили стаж за пенсиониране през първите три месеца на годината, показва новата справка на НОИ. Това е наполовина по-малко в сравнение със същия период на 2025 г. (420 души). Въобще това е най-ниският брой възползвали се от възможността от 2020 г. насам.

Средно хората са откупили 22,34 месеца стаж, или около 2 години при максимално възможни 5 години. Хората с висше и полувисше образование могат по всяко време да внесат осигуровки за времето на обучение, включително и за времето на докторантурата. При навършване на възраст за пенсиониране човек може да откупи и още до 5 години недостигащ стаж, пердава "Сега".

Като цяло в последните две години по-малко хора се възползват от правото да откупят стаж. В момента една година струва 1308,36 евро и сумата може да има възпиращ ефект, тъй като в последните години се увеличава с изпреварващо темпо покрай формулата за минималната заплата. Много е вероятно обаче тенденцията да се промени през второто тримесечие, тъй като вече е известно, че има бум на нови пенсионери заради отпадането на ковид добавката от 30 евро от 1 юли за новоотпуснатите пенсии. Част от тях може да са били принудени да купят стаж, за да избегнат намалението. Официални данни по този въпрос все още няма.

Пенсионерите вероятно ще се увеличат и по линия на неизвестността относно намеренията на новото правителство и очакванията за по-сериозни промени – в такива периоди обикновено хората бързат да се пенсионират, ако имат условията, за да избегнат по-неблагоприятен ред.