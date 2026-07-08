Голяма несправедливост с пенсиите. Омбудсманът поиска нова формула

Премахване на голяма несправедливост с пенсиите поиска омбудсманът Велислава Делчева. Пред депутатите от бюджетната комисия, които приеха разчетите на бюджета за 2026 г. тя настоя минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да не остава под линията на бедност.

В момента линията на бедност е 390,63 евро, а минималната пенсия за стаж и възраст е 347,51 евро.

Омбудсманът по принцип подкрепя вдигането на пенсиите по швейцарското правило от 1 юли с 7,8%. Но при определяне размера на пенсионните плащания трябва да бъдат отчитани не само финансовите възможности на бюджета, но и реалното нарастване на разходите за живот, инфлационните процеси и социално-икономическите последици от присъединяването на България към еврозоната, заяви Велислава Делчева.

Подкрепям усилията за ограничаване на злоупотребите с публични средства и за повишаване на ефективността на контрола при предоставянето на социални плащания, но трябва да се гарантира, че няма да се ограничат правата на гражданите, каза омбудсманът.

Според нея е необходима по-голяма финансова подкрепа за децата и родителите им. Имам притеснения, че обезщетението за отглеждане на деца до 2-годишна възраст не се променя, заяви Велислава Делчева. Усещаме повишението на цените, допълни тя.

Освен това в бюджета е предвидено еднократната помощ за първия учебен ден да остане 153,39 евро (300 лв.), на нивото от 2021 г. Пари има само за децата от първи до четвърти и осми клас, а за децата от пети, шести и седми, както и за тези от девети клас нагоре помощ няма. Вече пет години размерът на тази помощ остава без промяна, при положение, че всичко е поскъпнало, заяви омбудсманът.

Нараснали са разходите на родителите за учебни материали и дрехи, което намалява реалната стойност на даваната сума. Месечните помощи за подкрепа на децата с увреждания и техните родители три години не са променяни и също трябва да бъдат увеличени, смята омбудсманът.

По отношение на минималната работна заплата Велислава Делчева заяви, че има риск да бъде намалена реалната покупателна способност на най-ниско платените работници.

В проекта на бюджет за 2026 г. е планирано размерът на минималната заплата да остане без промяна докато не бъде приет нов механизъм за определянето й. Това означава, че сегашната формула минималната заплата да бъде 50 на сто от средната няма да се прилага за 2027 г. и, ако не бъде приет друг принцип за определяне на размера є, минималната заплата ще остане 620,20 евро и през следващата година.

В проекта на бюджет е предвидено увеличение на минималните осигурителни прагове по икономически дейности и професии с между 12 и 70 на сто. Това ще увеличи осигурителната тежест, заяви Велислава Делчева.

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