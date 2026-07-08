Нов мост в София. Свързва два квартала

Столичната община започна изграждането на ключово мостово съоръжение над река Владайска, което ще създаде директна връзка между районите „Красно село“ и „Овча купел“.

Новият мост ще бъде построен между ул. „Коломан“ и ул. „Момкова баня“, на мястото, където досега имаше само стара пешеходна пасарелка, съобщиха от пресцентъра на общината.

Досегашната връзка се използваше активно от пешеходци и велосипедисти за достъп до спортен комплекс „Славия“ и 132. СУ „Ваня Войнова“.

Съществуващата пасарелка обаче беше в силно компрометирано състояние, с тежки увреждания по носещата конструкция и парапетите, което я правеше на практика неизползваема и опасна.

Нов мост с две ленти и широки тротоари

Проектът, възложен от Столичната община, предвижда изграждането на моста при съществуващото кръстовище на ул. „Славия“ с ул. „Коломан“. Съоръжението ще бъде с обща ширина 12.50 метра, като включва:

Пътно платно с ширина 7 метра за двупосочно движение;

Два тротоара, всеки с ширина 2.75 метра.

Конструкцията на моста ще бъде монолитна, с връхна част от сглобяеми предварително напрегнати греди. Устоите са проектирани като плътни стоманобетонни, а тротоарните блокове ще бъдат бетонови.

Проектът включва и изграждане на пътни връзки към съществуващата улична мрежа, както и обновяване на настилката в района на кръстовището.

Модерна инфраструктура и достъпна среда

Освен самото съоръжение, проектът предвижда и цялостно обновяване на прилежащата инфраструктура. Тротоарите ще бъдат изпълнени с бетонови плочи, а всички открити бетонови повърхности ще бъдат защитени със специално покритие, устойчиво на тежки зимни условия.

Осигурена е и напълно достъпна среда съгласно нормативните изисквания, която ще улесни преминаването на хора с увреждания и родители с детски колички.

Ще бъде изградено ново улично осветление, ще се реконструира съществуващата електропреносна и инженерна мрежа и ще се монтира нова система за отводняване.

Стойност и изпълнение на проекта

Строително-монтажните работи са на стойност 1.23 млн. евро с ДДС. Изпълнител на обекта е фирма „Райер Студио БГ“ ЕООД, а строителният надзор се осъществява от „Софинвест“ ЕАД. Предвиденият срок за завършване на новото мостово съоръжение е около три месеца.

Проектът предвижда още засаждане на нови дървета и цялостно озеленяване на прилежащите пространства, с което ще се подобри и градската среда в района.

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