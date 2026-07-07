Стогодишен символ на София се разпада

Сградата на 100-годишната минерална баня в Горна баня се намира в критично състояние и е на път да бъде безвъзвратно изгубена. За това алармира Българската асоциация за термално наследство, която публикува снимки, показващи тежкото състояние на сградата.

Според организацията банята, която е не само архитектурен паметник, но и част от историята на столичните минерални извори, продължава да се руши с бързи темпове. Най-тревожният знак е, че централният купол вече е пропаднал, а покривната конструкция е сериозно компрометирана. Липсата на поддръжка и дългогодишното изоставяне са довели до течове, разрушаване на зидарията и риск от пълно срутване на части от сградата.

Минералната баня е построена през 1927 г. по проект на известните архитекти Георги Овчаров и Петко Момчилов - автори и на Централната минерална баня в София. Сградата е обявена за недвижима културна ценност и е един от най-разпознаваемите примери за обществена архитектура от началото на XX век.

Въпреки историческата и архитектурната си стойност банята не функционира от десетилетия и постепенно се превръща в руина.

След решение на Министерския съвет през септември 2025 г. областният управител на София официално влиза във владение на имота като представител на държавата. Впоследствие започва нова процедура той отново да бъде предоставен безвъзмездно на Столичната община с цел реализиране на проект за възстановяването му.

От Българската асоциация за термално наследство припомнят, че именно възстановяването на минералната баня в "Горна баня" беше сред проектите, получили най-силна обществена подкрепа в рамките на инициативата "Граждански бюджети 2025" на Столичната община.

Според организацията това показва, че софиянци ясно са заявили желанието си сградата да бъде спасена и върната към живот като обществено пространство.

Експерти от години предупреждават, че София е една от европейските столици с най-богати минерални водни ресурси, но голяма част от историческите ѝ бани остават неизползвани или се намират в тежко състояние.

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