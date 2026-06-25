Столична община ще си харчи 1,5 милиарда. След гласуване на бюджета идват други

София ще разполага с финансова рамка от общо 1,523 милиарда евро за покриване на своите приходи и разходи до официалното приемане на Закона за държавния бюджет за 2026 година. Столичният общински съвет (СОС) гласува и прие разчета по доклад, внесен лично от кмета на София Васил Терзиев. Този документ надгражда и детайлизира вече одобрената на 12 март тази година програма за капиталови разходи на Столична община.

Основната цел на извънредния разчет е да отговори на изискванията на действащия в момента „удължителен закон“. По този начин София си гарантира законовото право да получи целевата субсидия от държавата за капиталови разходи, която възлиза на близо 13 милиона евро, обясни заместник-кметът по финанси Георги Клисурски. Тъй като по закон пълната общинска финансова рамка е пряко обвързана с редовния държавен бюджет, тя не може да бъде окончателно гласувана преди Народното събрание да приеме макрорамката за страната.

От общата сума 1 милиард и 236 милиона евро отиват за покриване на текущите разходи на града, докато чистите капиталови разходи за трайни подобрения са в размер на 287 милиона евро.

Къде ще бъдат инвестирани парите?

Приетият разчет запазва пълния обем от проекти, заложени в досегашната капиталова програма, като същевременно осигурява целево финансиране за няколко критично важни сектори на градската среда:

Образование и социална инфраструктура: Заложени са 60 милиона евро по оперативни програми и Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Тези средства ще отидат директно за изграждането и разширението на 5 училища, 12 детски градини, както и за цялостна реконструкция на 4 читалища в София.

Разширение на столичното метро: Осигурени са 50 милиона евро заемни средства от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Парите са предназначени за строителството на Етап 3 от Линия 3 на метрото – ключовият участък, преминаващ през ж.к. „Слатина“. Трасето е с дължина 6 км и ще включва 6 нови метростанции, като прогнозите са то да бъде изцяло завършено през 2027 г.

Пътна инфраструктура и градски транспорт: Държавната целева субсидия от 13 милиона евро ще послужи за спешното финансиране на три големи инфраструктурни обекта. Това са мащабната реконструкция на трамвайния релсов път по бул. „Мария Луиза“, изграждането на изцяло новия участък на бул. „Копенхаген“ (свързващ ул. „Самоковско шосе“ с бул. „Александър Малинов“) и основен ремонт на натоварената ул. „Тинтява“ в район „Изгрев“.

Дано тези огромни средства в размер на над милиард и половина евро не останат само на хартия под формата на сухи общински разчети, а да се видят реално като качествени инвестиции от столичаните и гостите на града под формата на по-добри пътища, модерни училища и уредена за живеене градска среда.



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