Глутницата още не е открита! Дронове издирват бездомните кучета в София

Издирването на глутницата безстопанствени кучета, за която през последните седмици бяха подадени множество сигнали от столичните райони „Изгрев“ и „Студентски“, продължава. Това съобщиха от Столичната община, цитирани от БТА.

От общинското предприятие „Екоравновесие“ посочват, че досега са проведени срещи с районните администрации, организирана е специализирана акция с дронове, а в издирването участват ловни екипи, служители на район „Студентски“, доброволци и граждани.

На 2 и 3 август екипите са извършили обходи в район „Изгрев“, където са проверили всички места, за които е имало сигнали, и са разговаряли с жители и собственици на домашни любимци. Въпреки това кучетата не са били открити.

От Столичната община уверяват, че акцията продължава, като предстоят нови проверки на местата, където животните са били забелязвани най-често.

От „Екоравновесие“ призовават гражданите незабавно да подават сигнали, ако забележат кучетата, за да могат екипите да реагират своевременно. От предприятието апелират и към районната администрация на „Изгрев“ да се включи активно в действията на терен, тъй като добрата координация между институциите и навременната информация са ключови за успешното локализиране на животните.

От общинското предприятие напомнят още, че проблемът с безстопанствените кучета най-често възниква вследствие на изоставени домашни любимци.

По данни на Столичната община, представени през април тази година, броят на бездомните кучета в София е достигнал исторически минимум. Според последните преброявания популацията им е между 1500 и 2000 животни.