"Лукойл Нефтохим" извършва проверки след сигналите от Бургас
От дружеството разграничиха наличието на неприятна миризма от превишаването на нормативните показатели за качеството на въздуха
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От дружеството разграничиха наличието на неприятна миризма от превишаването на нормативните показатели за качеството на въздуха
Издирването на глутницата безстопанствени кучета, за която през последните седмици бяха подадени множество сигнали от столичните райони „Изгрев“ и „Ст...
Чужденците са пристигнали преди около две седмици в курортния град и са били предимно непълнолетни
Те се прехвърлиха в много градове
Калин Стоянов твърди, че са нарушени договори, регламенти и директиви при използването на чувствителни регистри
Пламен Абровски настоя браншът да подава конкретни сигнали, за да могат институциите да реагират ефективно
Извършени са проверки от органите на реда, които са показали, че сигналите са фалшиви
Ангел Георгиев алармира за риск от манипулации
Нощен инцидент разкри тревожна картина - десетки пожари и натоварени служби
Представителите на бранша заявиха готовност да съдействат
Сигналите, които тялото изпраща, преди да се появят симптомите
Фабрика за дървопреработване е в центъра на общественото недоволство
Те може да показват съществуването на паралелни вселени, сигурен е мистикът
След високите температури в цялата страна през последните дни днес в страната започна да нахлува студен атмосферен фронт
Учените в шок
Това ще важи и за доставчиците на услуги
От Инспектората подчертават, че активността на гражданите е от съществено значение
Сигнали за бомби тази сутрин имаше в Стара Загора, Пловдив, Хасково и Добричко
Става дума за учебни заведения в Стара Загора, Враца, Варна и София
Приемат се жалби и сигнали за нерегламентиран внос, придвижвания и продажби на живи животни