"Живия Нострадамус" разгада мистични сигнали от Антарктида

Странни радиосигнали бяха засечени в дълбините на леда на Антарктида,

което предизвика дебат сред учени и мистични ентусиасти.

Експериментът ANITA (Antarctic Impulsive Transient Antenna) на НАСА, който изучава неутрино, или т.нар. "призрачни частици", откри аномалии, които не могат да бъдат обяснени в рамките на съвременната физика.

Някои учени предполагат, че това може да е резултат от техническа грешка или неизвестно взаимодействие на частици. Същевременно бразилският мистик Атос Саломе, известен като „Живият Нострадамус“, заяви, че

сигналите биха могли да бъдат доказателство за съществуването на паралелни вселени,

пише LADbible .

„Ами ако сигналите не са естествени? Те биха могли да бъдат резултат от нечовешки технологии или изкуствени енергии, маскирани като космически явления“, каза Саломе.

Той е убеден, че потвърждението на тези данни ще бъде

„най-голямото откровение в историята на човечеството“

и ще отвори възможността за съществуването на огледален свят, където времето тече наобратно.

През декември е планирано да бъде изстрелян нов балон, PUEO, способен да открива подобни сигнали с пет пъти по-голяма чувствителност. Той може да е ключът към потвърждаването на сензационните твърдения на мистика.

Учените обаче остават предпазливи. Д-р Стефани Уисел от Университета на Пенсилвания, която е работила в екипа на ANITA, отбелязва:

„Това е интересен проблем, защото все още нямаме ясно обяснение какво точно представляват тези аномалии.“

По този начин човечеството е изправено пред дилема: или сме на прага на „нова физика“, или говорим за поредна научна грешка.

