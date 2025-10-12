Най-после! Падна голямата тайна на Бермудския триъгълник

В продължение на десетилетия Бермудският триъгълник – участъкът от Атлантическия океан между Флорида, Пуерто Рико и Бермудските острови – беше обвит в легенди за изчезнали кораби и самолети. Но повече от 70 случая, включително известният Полет 19 през 1945 г., които бяха смятани за „свръхестествени“, всъщност имат научно обяснение, пише Daily Galaxy.

Учени и морски експерти твърдят, че

статистически броят на инцидентите в този регион не се различава от този в която и да е друга оживена океанска зона.

Застрахователят Lloyd's of London никога не е класифицирал Бермудския триъгълник като особено опасен, а бреговата охрана на САЩ и NOAA официално заявиха: „Няма доказателства, че мистериозни изчезвания се случват тук по-често, отколкото където и да е другаде.“

Изследователите посочват няколко ключови фактора.

Най-правдоподобното обяснение са гигантски вълни, високи до 30 метра, които могат мигновено да погълнат дори големи кораби.

Мощното течение Гълфстрийм, което усложнява както навигацията, така и спасителните операции, допълнително увеличава опасността. Магнитните смущения, които нарушават компаса, и човешките грешки – от неопитни екипажи до дезориентирани пилоти – също са фактори.

Класически пример е Полет 19, когато пет американски бомбардировача се отклоняват от курса си по време на тренировъчна мисия през 1945 г. Техният командир, Чарлз Тейлър, погрешно си мисли, че лети над Флорида, когато всъщност води групата по-дълбоко в океана.

Спасителният самолет, който експлодира във въздуха, също изчезва,

но по-късно са открити конструктивните му недостатъци, което му спечелва прякора „летящият резервоар за газ“.

Въпреки тези рационални обяснения, културният мит продължава да живее – чрез книги, холивудски филми и множество конспиративни теории за емисиите на метан или атлантическите кристали.

„Единствената загадка е защо хората все още вярват в тази тайна“, заключи австралийският учен Карл Крушелницки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com