Таен храм лъсна на Боровец! Църква от дърво, която няма аналог в България

В Боровец има храм, който няма аналог никъде другаде в страната. Изграден изцяло от дърво и без нито грам бетон, той вече близо век остава единствен по рода си в България. В курорт, през който минават стотици хиляди туристи от цял свят, тази църква не търси внимание, а носи тишина и смирение.

Храмът, който не доминира, а се слива

Историята на църквата е неразривно свързана с началото на курорта и с убеждението, че всяко място има нужда от духовен център. Вместо да се извисява над околната среда, храмът е проектиран така, че да се впише в нея. Дървото не е просто строителен материал, а философия – символ на близостта с природата и отказ от показност.

Мечтата на вилните собственици

„Храмът е започнат през 1933 г. и на 29 септември 1934 г. църквата е осветена тържествено. По време на освещаването са присъствали много хора. Това е била мечта на голяма част от собствениците на вили в курорта – да имат своя църква“, разказва Любомир Николов, уредник в исторически музей „Самоков“. Зад този строеж не стои държавна програма или мащабна църковна инициатива, а общност от хора, които искат повече от просто място за почивка.

Чамкория става целогодишен курорт

Реализацията на проекта съвпада с важен момент в развитието на курорта, тогава известен като Чамкория. В началото на 30-те години той вече не е само лятно убежище, а започва да се оформя като целогодишно средище с нови сгради и функции. Храмът се вписва естествено в тази визия – не като атракция, а като необходимост.

Снимка: бТВ

Архитектурата като идея, не като демонстрация

Проектът е дело на Никола Лазаров, архитектът, който стои и зад цялостното планиране на курорта. Решението църквата да бъде изцяло от дърво е съзнателен избор – тя не трябва да доминира, а да бъде част от пейзажа. Строителството е поверено на местен майстор, а средствата са събрани чрез специален фонд, в който даряват политици, общественици и жители на Самоков. Имената им остават запазени в архивите като свидетелство за силата на общата кауза.

Жив храм, а не музей

Почти век по-късно църквата не е музей и не е туристическа атракция в обичайния смисъл. Тя продължава да функционира като действащ храм, в който се влиза не от любопитство, а с уважение. Архитектурните детайли, включително камбанарията, следват логиката на времето, когато сградите в курорта търсят хармония с природата, а не внушителност.

Тихото свидетелство на времето

Днес църквата Преображение Господне остава не само архитектурен феномен, но и живо духовно пространство. Единствената изцяло дървена църква в България е тихо доказателство за епоха, в която вярата, природата и човешката воля са вървели ръка за ръка – без шум, без показност и без нужда от аналог.

