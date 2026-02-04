Почитаме могъщ светец, черпят железните имена

На 4 февруари Българската православна църква почита паметта на преподобни Исидор Пелусиотски – един от най-уважаваните подвижници и духовни наставници от V век. Денят е наситен с мъдрост, строги правила и силна вяра в Божията закрила. Народната традиция го свързва с предпазване от злини, с пречистване на дома и с особено внимание към думите и делата.

Кой е преподобни Исидор Пелусиотски

Исидор е роден в Египет, в областта Пелусия, откъдето идва и името му. Произхождал от знатно семейство, но избрал пътя на монашеството, смирението и духовното служение. Известен е като един от най-образованите богослови на своето време и като автор на над 2000 писма, в които наставлявал духовници, монаси, владетели и обикновени хора.

Той е пример за човек, който съчетава строгост към себе си и милост към другите. Заради мъдростта си е наричан „новият Златоуст“.

Кого закриля светецът

Според църковната традиция и народните вярвания преподобни Исидор закриля:

учители, духовници и писатели – заради огромното му книжовно наследство

хора, които търсят мъдрост и правилен път

семействата , които се нуждаят от мир и разбирателство

хора, борещи се с изкушения и вътрешни съмнения

Смята се, че молитвата към него помага за яснота на ума, за защита от лоши влияния и за укрепване на волята.

Обичаи и традиции на 4 февруари

Денят е свързан с вътрешно пречистване и с уважение към словото. В миналото хората вярвали, че думите, изречени на този ден, имат особена сила – както за добро, така и за зло.

Основните традиции включват:

Почистване на дома – символично измитане на всичко лошо от изминалите дни.

Запалване на свещ за здраве и защита.

Молитва за мъдрост – особено от ученици, учители и хора, които вземат важни решения.

Даряване на хляб или плод – за благословение и добрина.

В някои райони денят се смята за подходящ за започване на духовни практики, пост или отказ от вреден навик.

Забрани на деня

Традицията е категорична – на 4 февруари има строги забрани, които се спазват, за да не се навлече беда или раздор.

Не се лъже и не се клевети. Смята се, че всяка лъжа се връща двойно.

Не се започват кавги. Денят е за мир и тишина.

Не се правят тежки ремонти и не се копае земя. Вярва се, че това „размътва“ дома и носи нещастие.

Не се дават вещи на заем. За да не „излезе“ късметът от къщата.

Не се изричат клетви и тежки думи. Те се смятат за особено опасни на този ден.

Най-важното правило е човек да бъде внимателен с езика си – Исидор е светец на словото и мъдростта.

Какво означава името Исидор

Името Исидор е от гръцки произход и означава „дар от Изида“ – древноегипетската богиня на плодородието и закрилата. В християнската традиция името се свързва с духовен дар, мъдрост и благословение.

Черпят железните имена

На 4 февруари празнуват всички, носещи имена, свързани със силата и здравината на желязото – Желязко, Жеко, Жечо, Жечко, Жечка, Жела, Желка. На този ден имен ден имат и хората, кръстени на светеца, когото почита църквата – Исидор и Исидора, чието име носи смисъла на духовен дар и мъдрост. Денят е символ на устойчивост, закрила и вътрешна сила, а празнуващите се смятат за хора с твърд характер и благословена съдба.

