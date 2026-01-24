Почитаме две светици, закрилящи жените. Черпят чудни имета

Днешният ден в църковния календар е особен – тих, светъл и изпълнен с онази женска духовна мощ, която през вековете е крепяла домове, градове и цели народи. На 24 януари почитаме две светици, носещи едно и също име – Ксения, но оставили различни, дълбоки следи в християнската традиция.

Това е ден на жените, които търсят път, сила, утеха, благословение. Ден на майките, на съпругите, на дъщерите, на онези, които носят светлина в дома и в света.

Ксения Римлянка – благородничката, избрала пътя на смирението

Преподобна Ксения Римлянка е родена в знатно семейство – дъщеря на римски сенатор, носеща името Евсевия, което означава „благочестива“. Родителите ѝ я сгодяват за друг сенатор, но младата жена усеща в сърцето си друг зов – да посвети живота си на Христос.

В нощта преди сватбата тя напуска дома си и тайно отплава към остров Коа, където започва нов живот – беден, но свободен.

Там наема малка къща и моли всички да я наричат Ксения, което означава „странница“.

Скоро е посветена за дякониса. Животът ѝ е пример за възвишено служение – строга към себе си, но безкрайно нежна и милосърдна към другите.

Тя става духовна майка на много жени, които търсят утеха, съвет и опора.

Ксения Петербургска – утешителката на всички, които я призовават

Втората светица, която почитаме днес, е блаженната Ксения Петербургска – една от най-обичаните руски светици, наричана „утешаваща всеки, който ѝ се помоли“.

Още приживе тя помага на бедните, болните, самотните. След смъртта ѝ параклисът над гроба ѝ в Санкт Петербург се превръща в място за поклонение, където и до днес хиляди хора оставят бележки с молби и благодарности.

По молитвите ѝ:

страдащите намират изцеление

в семействата настъпва мир

търсещите работа откриват най-подходящото място

жените получават благословение за брак, любов, бременност и деца Какво дарява иконата на блаженната Ксения Иконата на светицата е смятана за силна защита: предпазва от сплетни, измами и лицемерие пази дома от болести и скърби укрепва вярата и дава смирение помага за успех във всички сфери на живота подкрепя родителите във възпитанието на децата дарява рожби на бездетните води самотните към любов Тя е духовна опора в тежки житейски моменти – когато човек е на кръстопът, в беда или в търсене на ново начало.



Имен ден празнуват

Аксения, Аксиния, Ксения и Оксана.

Нека светиците бъдат техни покровителки, да ги водят в мир, любов и благословение.

