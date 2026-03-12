НОИ показа нов рекорд, който влияе върху изчисляването на пенсиите

Средният осигурителен доход в България за първи път мина границата от 1000 евро. Данните на Националния осигурителен институт показват, че през януари 2026 година показателят достига 1006,70 евро. Това е ключов индикатор, от който зависи размерът на новоотпуснатите пенсии в страната. Стойността отразява продължаващото нарастване на доходите през последните месеци.

По информация на НОИ средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 февруари 2025 година до 31 януари 2026 година е 957,91 евро.

Този показател служи при изчисляването на размера на новоотпуснатите пенсии през февруари 2026 година съгласно чл. 70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

В края на 2025 година средният осигурителен доход беше 1999,08 лева, а средномесечният осигурителен доход за периода от 1 януари до 31 декември 2025 година достигна 1854,22 лева.

Данните показват устойчива възходяща тенденция. През ноември 2025 година средният осигурителен доход беше 1933,57 лева, докато година по-рано - през ноември 2024 година - той възлизаше на 1712,53 лева.

През октомври 2025 година осигурителният доход беше 1879,58 лева.

През август същата година средният осигурителен доход достигна 1858,85 лева, а през юли и юни беше съответно 1844,98 лева и 1839,37 лева. Данните показаха постепенно увеличение през втората половина на годината.

В началото на 2025 година нивата бяха значително по-ниски. През януари средният осигурителен доход беше 1733,28 лева, през февруари - 1738,01 лева, а през март достигна 1777,36 лева. Стойностите през следващите месеци продължиха да нарастват и доведоха до новия рекорд в началото на 2026 година.

