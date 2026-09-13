Ново число от НОИ удря директно бъдещите пенсии
Средномесечният осигурителен доход вече е 983,28 евро и ще участва в изчисляването на новоотпуснатите пенсии през май
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Средномесечният осигурителен доход вече е 983,28 евро и ще участва в изчисляването на новоотпуснатите пенсии през май
Ясен е новият размер на средноосигурителния доход
Средният осигурителен доход продължава да расте и достигна най-високото си ниво досега
Минималната пенсия обаче зависи от решение на парламента
Обявените данни дават по-висока база за изчисление на новите плащания
Решението е на НОИ
СОД служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец януари 2025 г.
Средният осигурителен доход за октомври е 1666,05 лева
Ще се отрази на новоотпуснатите през август пенсии
Показателят служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии
Показателят служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии
Данните служат при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии
Средният осигурителен доход за страната за месец юни 2023 г. е 1399,82 лв.
Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец май 2023 г. е 1427,64 лв.
Това служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец май 2023 г.
Промяната се отразява на размерите на новоотпуснатите пенсии
Размерът на средния осигурителен доход за страната за декември 2022 г. е 1445,64 лв.
Обявиха средния осигурителен доход
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