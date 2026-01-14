Ръст в средния осигурителен доход вдига пенсиите на много българи

Националният осигурителен институт (НОИ) обяви, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец ноември 2025 г. е 1933,57 лв.. За периода от 1 декември 2024 г. до 30 ноември 2025 г. средномесечният осигурителен доход е 1835,11 лв., съобщават от института.

Този показател има ключово значение за изчисляването на размерите на новоотпуснатите пенсии през декември 2025 г., съгласно чл. 70, ал. 3 от Кодекс за социално осигуряване. По-високият среден осигурителен доход означава, че пенсионерите, чиито пенсии се отпускат за първи път през този период, ще получат по-високи суми, тъй като размерът на пенсията се базира на този доход.

Икономисти и социални анализатори посочват, че растящият среден осигурителен доход за пореден месец е индикатор за увеличение на заплатите в страната, което от своя страна сигнализира за повишаване на потребителската способност, но и за натиск върху разходите на работодателите. В същото време по-високата база за пенсии може да доведе до по-големи разходи за държавното обществено осигуряване, което се наблюдава като дългосрочна тенденция, коментират експерти.

По данни на НОИ, размерът на средния осигурителен доход влияе не само на новоотпуснатите пенсии, но и на някои видове обезщетения и помощи, което прави тази стойност важна за широка група осигурени лица. Тези ефекти се дължат на начина, по който Кодексът за социално осигуряване определя базата за изчисление на различни видове плащания, включително временна неработоспособност и майчинство, които имат отражение върху семейните доходи.

Експерти отбелязват, че динамиката на средния осигурителен доход през последните години съответства с поскъпването на живота и нарастването на минималната работна заплата, което прави прогнозите за бъдещото развитие на пенсиите все по-актуална тема за обществото и политическите дебати около устойчивостта на пенсионната система в България.

