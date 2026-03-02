Искра Михайлова: "Магазин за хората" е успешна и работеща инициатива

"Магазин за хората" е успешна и работеща инициатива. Хората пазаруват в тях. Планирани са като дългосрочна програма, заяви зам.-председателят на ДПС Искра Михайлова в коментар за намерението на служебния министър на земеделието и храните да закрие правителствената програма за продажба на базови хранителни стоки с минимална надценка.

"Проблемите на хората не трябва да се преекспонират и да се спекулира с тях, а трябва да бъдат решавани. Това е нашият подход", призова Михайлова.

По повод ескалацията в Близкия изток, Михайлова коментира: "Нашият лидер Делян Пеевски вече излезе с изявление, че в такава ситуация само обединението и чувството за отговорност може да изведе ясната позиция на България."

ДПС се регистрира самостоятелно в ЦИК за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април 2026 г. с 12 222 подписа. "Това е израз на подкрепа. Това е израз на разбиране за нашата работа през последните месеци", посочи Михайлова.

Изискването на Изборния кодекс е за 2500 подписа, а събраните пет пъти повече според зам.-председателя на ДПС е израз на готовността на всички структури на партията да работят за изборите. "И най-вече: израз на приемането на работещия диалог между цялата наша партия и хората, които желаят да бъдат е такъв диалог. Оттук нататък започва предизборната кампания, но ние тръгваме с това самочувствие: хората ни разбират, хората ни подкрепят. Ще направим кампания за позитивното бъдеще на България", каза още Искра Михайлова.

