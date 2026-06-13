"Ситият на гладния не вярва“: Кабинетът "Гюров" и арогантността на властта
Когато управлението започне да вярва повече на собствените си брифинги, отколкото на хората пред празния портфейл, реалността неизбежно го настига
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Когато управлението започне да вярва повече на собствените си брифинги, отколкото на хората пред празния портфейл, реалността неизбежно го настига
Жители на Куклен предупреждават за скок на цените и удар по най-уязвимите
За последните месеци сме доставили над 500 000 единици стока по магазините, обяви ръководството
Мотивът е липсата на диалог, ясна управленска посока и подкрепа от страна на Министерството на земеделието
Пилотният етап отчита силен интерес, предстои достигане на над 110 точки
Проблемите на хората трябва да се решават, не да се спекулира с тях, каза зам.-председателят на ДПС
Успешният старт на програмата “Магазин за хората” в магазините КООП в Пловдивска област ясно показва, че устойчив социално ориентиран модел може да ра...
2026 г. ще бъде клучова за агросектора, каза министърът на земеделието
Основните хранителни продукти се търсят активно, а цените остават трайно ниски
В Куклен се откриват първите щандове със стоки
Първите щандове ще са в Пловдивско
Пилотният проект ще стартира в 70 стационарни и един мобилен обект на търговска верига КООП в Пловдивска област
Изпълнителният директор Николай Петров каза, че продуктите се избират по важност от клиентите
Храните ще се предлагат на атрактивни и достъпни цени
Нови тарифи от Вашингтон, тревоги в София: къде остава българският износ
Не става дума за политически интереси и не е възможно да се купуват гласове по време на избори
Тези народни магазини стават все по-популярни по света, каза Мирослав Севлиевски
Първият магазин ще се отвори в Пловдив
Ще се предлагат продукти от български производители
Правителството създава днес държавното дружество