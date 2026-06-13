Всичко за Магазин за хората

Следете всички новини, анализи и коментари за Магазин за хората. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Политика Общество ДА! На българската храна
“Магазин за хората” - устойчив нискоразходен модел с директен ефект за клиентите и производителите

“Магазин за хората” - устойчив нискоразходен модел с директен ефект за клиентите и производителите

Успешният старт на програмата “Магазин за хората” в магазините КООП в Пловдивска област ясно показва, че устойчив социално ориентиран модел може да ра...

22 декември | 8:46
0 коментара
2174