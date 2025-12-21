“Магазин за хората” - устойчив нискоразходен модел с директен ефект за клиентите и производителите

Успешният старт на програмата “Магазин за хората” в магазините КООП в Пловдивска област ясно показва, че устойчив социално ориентиран модел може да работи ефективно. Още с първите щандове, открити в град Куклен, клиентите дадоха своята положителна оценка чрез реално поведение – високи продажби, повторни покупки и изразено доверие.

За хората в малките населени места най-голямото предимство е ценовото позициониране. Продуктите се предлагат на цени, напълно сравними с промоционалните кампании на големите търговски вериги в големите градове, но без ограничение във времето. Концепцията “Всеки ден ниски цени” създава стабилност и предвидимост за домакинствата.

Програмата вече обхваща над 70 магазина КООП в Пловдивска област и достига до повече от 100 000 души. Допълнителен елемент е пътуващият магазин, който гарантира достъп до основни стоки и за населени места с ограничена търговска инфраструктура.

Асортиментът от 45 български продукта от базовата потребителска кошница е ясно структуриран и лесно разпознаваем. Това улеснява клиентите и скъсява времето за пазаруване, като същевременно гарантира качество и произход.

Финансовият модел е сред най-силните страни на проекта. Надценката е фиксирана на максимум 10%, а структурата е оптимизирана така, че разходите да са минимални. Отделените 10 000 000 лева са планирани основно като оборотен капитал, който осигурява устойчивост и мащабируемост, без необходимост от допълнително финансиране от държавния бюджет в следващите години.

На втори етап “Магазин за хората” ще има все по-голям положителен ефект за българските производители. Разширяването на мрежата ще позволи включването на повече регионални доставчици, което ще доведе до по-къси логистични вериги, по-ниски разходи и възможност за по-добро ценово позициониране.

Така програмата се утвърждава не само като инструмент за подкрепа на потребителите, но и като реална платформа за развитие на българското производство на местно и регионално ниво.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com