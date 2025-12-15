10 производители влизат в "Магазин за хората". Ниски цени

Държавното дружество "Магазин за хората“ открива официално в Куклен първите си щандове със стоки. Пилотният проект стартира в 70 стационарни и един мобилен обект на търговска верига КООП в Пловдивска област, предава БНТ.

Десет милиона лева бяха заложени за "Магазините за хората" в бюджета, за да се продават евтини български стоки на хората. Идеята бързо извървя пътя от магазини в пощите до щандове в магазините на Кооперативния съюз. Дружеството има право само на 10% надценка, припомня Георги Тахов - министър на земеделието в оставка.



"Обектите са малко над 70. Това застъпва над 120 хиляди жители в тези населени места. Мисли се за разширение на продуктовата гама. Към момента сме застъпили основни продукти от малката потребителска кошница".



Търси се възможно най-ниска цена, но с добро качество, обясни още той.



Според Тахов няма риск държавното дружество да работи на загуба.



Към момента дружеството има договор с 10 български производители, които ще доставят стоки на щандовете. Проектът обхваща магазини КООП в Кричим, Куклен, Лъки, Раковски, Хисаря, Калофер, Клисура, Перущица, Пловдив, Сопот, Стамболийски, Съединение, както и десетки населени места в областта.

