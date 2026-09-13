Спор за „справедливата цена“. Земеделците искат още един важен компонент
Цветан Цеков приветства идеята за повече прозрачност, но настоява формулата да започва още от полето
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Цветан Цеков приветства идеята за повече прозрачност, но настоява формулата да започва още от полето
Нови правила ще дадат повече правомощия на КЗК и БАБХ, а правителството иска ясна картина кой колко печели по веригата
Производителите получават почти същите пари за тон, но плащат много повече за гориво и торове и настояват държавата да се намеси
Пиперът варира от 60 цента до 2,50 евро, сливите поскъпват пет пъти по пътя до сергията
„Овладяването на цените не може да бъде моментно“, заяви министърът и поиска промяна по цялата верига от производителя до щанда
Нужна е държавна подкрепа
Производители от Хасково твърдят, че продават под себестойността, а субсидиите не покриват дори базовите разходи
Президентът настоя за подкрепа на българските компании, които произвеждат дронове и системи за противодействие
Проверки на пазара: Засега няма открити остатъци от пестициди, но цените предизвикват въпроси
Основният проблем са нерегламентираният внос и големите надценки, казва производител
Експерти предупреждават, че ограниченият внос може да доведе до ново поскъпване
Производители продават краставиците почти без печалба и предупреждават, че реколтата им отива на боклука
Животновъдите искат квоти и минимални цени, докато вносът задушава българското производство
Браншът отчита добър сезон, но настоява за бързи промени в напояването, кооперативите и реализацията на продукцията
Цветан Цеков предупреди, че фермери продават на себестойност и под себестойност, докато търговските вериги имат огромна сила върху пазара
Земеделският министър заяви, че правителството е решено да въведе справедливост и контрол по цялата хранителна верига
Зеленчукопроизводители подадоха сигнали, че търговски вериги се опитват да прехвърлят намалението от 15% върху доставните цени
Той се срещна с фермери, които твърдят, че върху тях е оказан натиск да продават на занижени цени своята продукция на търговски вериги
Депутатите ще решават за по-силен контрол върху пазара, прекомерните цени и санкциите срещу търговците
Какво смятат експертите