„Кошница с грижа“ разкри натиск върху българските производители

Инициативата „Кошница с грижа“, договорена между правителството и супермаркетите, извади на преден план напрежението между големите търговски вериги и българските производители на плодове и зеленчуци. След старта на идеята в сектора са постъпили сигнали, че някои вериги се опитват да постигнат 15% намаление на цените за сметка на доставчиците, а не чрез собствена търговска отстъпка.

Случаите вече се проверяват от министъра на земеделието и Комисията за защита на конкуренцията. Представители на бранша определят инициативата като добра първа стъпка, но предупреждават, че тя не трябва да се превръща в нов инструмент за натиск върху фермерите.

Сигнали за натиск при доставните цени

Председателят на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция Марин Генуров обясни пред бТВ, че до него са достигнали два сигнала от членове на организацията. Те са от производители на домати, които твърдят, че две големи търговски вериги са оказвали натиск за сваляне на доставните цени.

„Не върху мен лично. Аз съм председател на асоциацията на производителите на оранжерийна продукция и към мен достигнаха два сигнала от нашите членове производители за оказван натиск да свалят доставните цени от две от големите търговски вериги“, каза Генуров.

По думите му в конкретния случай веригите са поискали да купят домати уж за инициативата „Кошница с грижа“, но вместо самите те да поемат намалението от 15%, са се опитали да го прехвърлят върху производителите. Това е най-чувствителната точка в спора, защото подобен модел би означавал социалната инициатива да се плаща от най-слабата страна във веригата на доставки.

КЗК влиза в проверката

Генуров уточни, че след като е убедил колегите си да подадат информация към Комисията за защита на конкуренцията, е станало ясно, че случаят не е пряко свързан с „Кошница с грижа“. Според него става дума за опит за нелоялна търговска практика в рамките на бизнес отношенията между производители и търговски вериги.

„Оказа се, че всъщност това не е свързано с „Кошница с грижа“, а това си е чист опит за нелоялна търговска практика между техните бизнес отношения и е свързано с новоприетите промени в Закона за защита на конкуренцията“, каза той.

Така спорът излиза извън рамките на една правителствена инициатива и се превръща в тест за новите правила срещу нелоялни практики. Генуров смята, че законовите промени могат да помогнат за ограничаване на подобни случаи, стига институциите да ги прилагат последователно и достатъчно бързо.

Страхът в сектора остава голям

Председателят на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ Цветан Цеков заяви, че сред производителите има сериозен страх. По думите му много от тях зависят от големите вериги и не смеят публично да говорят за натиск, защото се притесняват от последици за бизнеса си.

„За съжаление има един голям страх в нашите производители, всички, които участват и които продават на търговските вериги. Аз също участвам в този процес и никога не съм се притеснявал да го правя публично. И заради това съм и делистнат от една от търговските вериги“, каза Цеков.

Той обясни, че причината е свързана с публичните му позиции. „Заради публичните ми изяви и заради това, което казваме. Аз не се притеснявам това да го кажа, защото трябва да бъде казана цялата истина за това какви са практиките, които прилагат търговските вериги“, заяви Цеков.

Продажби под себестойност, само за да останат на пазара

Според Цеков натискът върху производителите не е нов. Той посочи, че в много случаи фермерите продават под себестойност, само за да запазят достъп до пазара и да не загубят позициите си в големите магазини.

„В много случаи ние продаваме под себестойност, което е факт, само и само да можем да останем на пазара“, каза той.

Това е една от най-сериозните деформации в сектора. Когато производителят е принуден да продава под реалната цена на труда, енергията, семената, транспорта и оранжерийното отглеждане, цялата система започва да работи срещу местното производство. На витрината може да има по-ниска цена за кратко, но зад нея стои риск българските фермери да се откажат или да намалят продукцията си.

Новите правила като „светъл лъч“

Цеков определи новите законови промени като важен шанс за сектора. По думите му за първи път българско правителство осветлява процеса и забранява 33 нелоялни практики, които досега са поставяли производителите в зависима позиция.

„Тези законови промени са един много светъл лъч за нас, защото ще ни защитят. За първи път българско правителство осветлява целия този процес и забранява тези, в случая, 33 нелоялни практики“, заяви той.

За производителите това е опит държавата да промени баланса в отношенията с големите купувачи. Въпросът вече не е само кой продава по-евтино, а дали намалението се постига честно, без натиск, без страх и без прехвърляне на цялата тежест върху фермерите.

Добра идея, но с труден първи тест

Въпреки критиките и сигналите двамата представители на сектора не отхвърлят „Кошница с грижа“. Напротив, според тях идеята може да бъде добра първа стъпка, ако остане доброволна, прозрачна и не се използва като повод за натиск върху доставчиците.

„Лично ние смятаме, че това е първата крачка и тя е отлична инициатива. В Европа има такива инициативи и това е едно доброволно съвместно мероприятие между правителството и търговските вериги“, каза Цеков.

Точно затова първите проверки са важни. Ако инициативата трябва да помогне на потребителите, тя не бива да удря българските производители, които и без това работят при високи разходи и силна зависимост от търговските канали. Истинският тест за „Кошница с грижа“ ще бъде дали може едновременно да даде по-достъпни цени на хората и да не превърне фермерите в скритите платци на отстъпката.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com