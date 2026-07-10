Пазарите имат повече българска стока, но производителите плащат цената

Българската реколта от плодове и зеленчуци е добра и това вече се усеща на пазара - има повече родна продукция, по-голям избор и по-достъпни цени за потребителите. Изключение прави част от черешовата реколта, засегната от измръзване, но като цяло сезонът е благоприятен за производителите. Зад тази добра новина обаче стои тежка картина: секторът продължава да се бори с липса на работна ръка, недостиг на напояване и пазарни условия, при които голяма част от цената се губи по веригата.

От Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ настояват за спешни законодателни и административни промени, които според тях могат да помогнат на родното производство, без да изискват сериозен финансов ресурс от държавата.

Добрата реколта сваля напрежението за купувача

Съветникът на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ Светлана Орманова посочи в интервю за БНТ, че когато на пазара има повече български плодове и зеленчуци, потребителят печели от по-голям избор и по-добри цени.

„Колкото повече български плодове и зеленчуци има на пазара, толкова и потребителите имат по-голям избор, те регулират и цената на плодовете и зеленчуците. Винаги, когато има българска продукция, тогава крайните цени за потребителя падат, но за съжаление това е за сметка на земеделските производители.“

Това е парадоксът на добрия сезон. Повече родна продукция означава по-лек пазар за хората, но не непременно по-справедлива печалба за тези, които са я произвели.

Работници няма, вода няма, хората се отказват

След добрата новина Орманова очертава проблемите рязко. Все по-малко хора се занимават професионално с производство на плодове и зеленчуци, а недостигът вече не е само на сезонни работници.

„Като се започне с напояването, което непрекъснато алармираме, че не достига, работната ръка, която все повече намалява, да не говорим за квалифицираната работна ръка - агрономи, технолози, механизатори. Другата посока е реализацията на продукцията и темата с кооперативите и късите вериги на доставки.“

Именно тези три проблема - вода, хора и пазар - държат сектора в постоянна несигурност. Добрата реколта може да помогне временно, но не решава въпроса кой ще произвежда, как ще полива и на каква цена ще продава.

Браншът иска бързи решения, не големи разходи

От камарата твърдят, че вече са изпратили предложения до институциите. Според Орманова мерките могат да бъдат приложени сравнително бързо, ако има политическа воля.

„Очакваме нещата да се случат много по-бързо, тъй като управляващите имат сериозното мнозинство да направят промените, които се изискват. Мерките, които сме предложили, не изискват кой знае какви усилия от държавата. Стига да проявят политическа воля.“

Темата за кооперирането също остава ключова. През юни от Браншовата камара и Министерството на земеделието и храните проведоха разговори, в които бе поставен акцент върху нуждата производителите да се обединяват и да изграждат по-силни пазарни структури.

Маржовете взривяват недоволството

Най-острата част от позицията на бранша е свързана с разликата между изкупните и крайните цени. Производителят често продава евтино, а потребителят купува скъпо - и точно този път от полето до магазина остава най-болезнен.

„Маржовете, които се случват по веригата на доставки от производителя до нас като крайни потребители, в повечето случаи са необясними.“

Орманова даде и конкретен пример с малините: „Аз лично видях малини, които от полето бяха между 5 и 7, а в една от веригите - 16 евро за килограм.“

Този пример събира в себе си целия спор. Ако цената расте толкова много след производителя, въпросът вече не е само защо храната е скъпа, а кой реално печели от труда в земеделието.

Производителят иска по-голям дял от цената

Според Орманова справедливото разпределение трябва да оставя по-голямата част от приходите при производителя. В противен случай добрата реколта няма да се превърне в устойчив успех, а само в кратко облекчение за пазара.

Това е и големият риск пред сектора. Българските плодове и зеленчуци могат да върнат доверие, вкус и по-добри цени, но само ако хората, които ги отглеждат, не бъдат оставени в най-слабата позиция. Реколтата тази година дава повод за оптимизъм, но проблемите зад нея вече не търпят отлагане.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com