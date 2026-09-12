Пазарите имат повече българска стока, но производителите плащат цената
Браншът отчита добър сезон, но настоява за бързи промени в напояването, кооперативите и реализацията на продукцията
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Браншът отчита добър сезон, но настоява за бързи промени в напояването, кооперативите и реализацията на продукцията
Цената й тепърва ще скача
Фермерски фестивал "Произведено във фермата" се провежда в "Младост"
София. "В момента търговските вериги работят от позицията на силните". Това заяви в сутрешния блок на Нова депутатът от БСП Корнелия Нинова. Тя комент...
Хората от пограничните общини по западната ни граница правят планове за пазар при комшиите. По бакалиите в Крива паланка, Куманово и Цариброд, който о...
В Кърджали избират щастливи пуйки от село вместо замразени от Бразилия
Стара Загора. Фермерски базар в една от големите търговски вериги в Стара Загора предлага домашно приготвени млечни и месни продукти, мед и плодове. Т...