В Щатите полудяха по тази българска стока!

Българските монети се превърнаха в най-атрактивната експортна стока за американския пазар през 2023 година, сочат данни на Министерството на икономиката. Стойността на износа достига 212 милиона долара, което представлява 18,6 процента от общия експорт към Съединените щати, предаде БТВ.

Прогнозите са, че цената на българските монети ще скочи двойно след приемането на еврото, защото левът вече няма да съществува.

Д-р Светослав Йорданов, експерт по нумизматична история, обяснява пред bTV феномена: "Работим в тясно сътрудничество с ГДБОП за предотвратяване на незаконния трафик на исторически ценности".

Експортираните монети преминават през задължителна процедура за автентификация от специализирани американски компании. След получаване на сертификат, нумизматичната им стойност нараства значително, което води до реекспорт обратно към България.

Експертите открояват три основни фактора за засиления интерес към монетите като инвестиция:

Защита срещу инфлационни процеси

Разширени възможности за електронна търговия

Монетарната политика на централните банки

