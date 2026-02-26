Карбовски с най-тежкото признание за Петрохан. Удари ни в земята

Като плетка на стара госпожа, но със зловещи цветове, се заплитат теориите, конспирациите, версиите, същината и периферията на случая "Петрохан" - все повече и все по-засукани. Убийства или самоубийства, защо всички са ликвидирани и всичко е заметено, вече става сложно да се разбере на този етап от хвърчащите хипотези, но Мартин Карбовски отново излезе с най-силните думи по случая, които ни стискат за гърлото също като филма на Звягинцев "Нелюбов". И този кино шедьовър ни стискаше така със седмици - апокалипсис от отсъствието на най-висшата сила: любовта, последствитията, пораженията и жертоприношението на най-милото-децата.

Ето какво написа Карбовски във Фесйбук. "Индивидуалната наша наивност (направо глупост) вечно ще се оправдава с институционалната (колективна) безпомощност. А те са образ и огледало. Виновната държава в съзнанието на инертния диванен българин добива психиатрични размери - мързеливият самотник обвинява племенната самоорганизация за престъпна (и нищо друго!) - защото не може да понесе себе си като липсващ фактор в правенето на общество.

Държавата не е виновна, че оставяте децата си без образование и възпитание. Реално ги оставяте в гората, а там освен “еко лайф” има и вълци. Експертите не са виновни, че в човешката ви консервативна представа за света живеят настанили се на топло чудовища, които всички ние не различаваме от фреските по стените. Фреските, които още говорят, че сме имали държава, говорят че сега нямаме, и че ако имаме пак някой ден - тя ще трябва да бичува първо нашата несметна глупост и нежелание да приемем, че може да сме виновни. Виновни за какво? Ами за децата в гората, например. Живеете в отрицание, че е имало деца в гората (факт), но с охота потвърждавате легенда за златото на Вълчан войвода. Злато, а?!:)) неразумни юроди. Уви, нещата са банални.

И най-баналните хора най-много се мислят за ориджинал-ендевър намирачи на небанални истини. Истината обаче е банално чудовище, пораснало в кухнята ви с корени в глупостта и мързела. Българите отричат реалността на модерния неолиберализъм, защото не могат да се справят с неговата адова същност - жертвоприношението на младенци. Попитайте се - къде са ви младенците и ще се разбере в коя епоха живеете. Българите не могат да повярват в Истината по една проста причина - безбожници са. Не вярват ни в Господ, ни в дявол. За Господ не знам, но Дяволът, ах, дяволът - той усмихнато и уверено вярва в българите. Както само Дяволът силно може да вярва в купа плодове, която до вчера е била свежа, а днес е гниеща маса. Честно казано - мисля че сме психично болен народ. Ако някой е здрав , но е мълчал - за него също се отнася обидата. *** Това по повод реакциите, породени от няколко минути пуснати тук, част от голямо и тежко интервю с Тодор Тодоров по повод Петрохан и други ужаси в моя PATREON. Гледащите там са видели, говорят, спорят и разбират. Тук в коментари е тържество на истерията, която не чува, не гледа, не може да се изрази, но ЗНАЕ. Да, ясно, че са тролове. Но явно не са само тролове. Защото нормалните мълчат. Вечното българско мълчаливо съучастие в развалата наоколо, която е концентрирано инферно".

Психологът Тодоров подчерта, че момичета в хижата не са ходили, а само момчета. Според него Калушев е ползвал будизма, за да ослужи педофилските му нужди. Ако обясняваш на едно момче, че предишният му живот е бил като жена, започва подмяната. Той каза още, че не е ясно точно дали убийствата не са 4 всъщност.

