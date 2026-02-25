Ето го ченгето около сектата на Калушев

Деян Илиев-Мексиканеца е вербуваният от ДАНС да следи сектата около Ивайло Калушев. За агент на контраразузнаването в затвореното общество на хижа „Петрохан“ се заговори усилено още в дните след намирането на труповете.

Още на 2 февруари кметът на село Гинци обяви в ефира на една от националните телевизии, че е бил поемно лице на полицията, но когато пристигнали до хижата часове след сигнала, изчакали хората на ДАНС да се изтеглят. По-късно това се потвърди и от информация в Народното събрание.

Депутати директно питаха председателя на ДАНС Деньо Денев дали е имало техен човек под прикритие в сектата, но той отказа да им отговори дори след закриването на заседанието.

Денев не е длъжен да разкрива секретна информация, за да не изложи на опасност вербувания от службата човек. Подозренията паднаха върху самия Калушев, но всъщност агентът е бил Деян Мексиканеца, категорични са източниците на „Филтър“ от МВР. Според тях не е случайно, че

Мексиканеца заминава за чужбина на следващия ден, след като е дал показания пред тях.

От година Деян Илиев е живял в близкото до хижа „Петрохан“ село Гинци, след като се е завърнал от Мексико заедно с приятелката си Лола. В миналото е бил най-довереният човек на Ивайло Калушев, но в последните години е бил в периферията на сектата заради жената, с която е живеел. Въпреки това двамата са свързани с общ бизнес и тъмно минало и са поддържали връзка постоянно. Деян Мексиканеца е човекът, който открива труповете на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев до хижата.

Още като го освободили след разпитите, Деян събрал бързо багажа си и излетял към Мексико заедно с Лола, вероятно с коридор от ДАНС.

Макар и да не е живял в хижата, Деян е бил чест гост там, твърдят свидетели по разследването. Според източниците на „Филтър“ той е вербуван от ДАНС, защото е бил уязвим заради доходите си, които не можел да докаже с официални парични потоци. В същото време Мексиканеца пътувал често в чужбина и имал връзки със съмнителни хора там.

