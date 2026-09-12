Ето го ченгето около сектата на Калушев
За това се заговори усилено още след намирането на труповете
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За това се заговори усилено още след намирането на труповете
Той е с над 50-годишна кариера
Полицай бе спипан да бракониерства в района на бургаското село Росен. Униформеният правил примки в гората за кошути и елени, а след това ги умъртвявал...
Арестуваният в момент на сделка с наркотици полицай от V РУП Златни пясъци Ивайло Иванов - Нинджата е продавал дрога и пред входа на самото районно уп...
Божидар Димитров издава досието си
Уникална колекция от 200 полицейски фуражки и шапки от различни държави ще покаже бивш криминалист в старата столица. Сред експонатите има такива от п...
Ловеч. Бивш полицай пробва да отвлече дете, тъй като хлапетата, без да искат, уцелили колата му със снежна топка. 51-годишният мъж преди години работе...
София. Криминален роман по всички правила на жанра написа и издаде младши полицейският инспектор от Радомир Славчо Ваташки. Фамилията му е случайно съ...
В Елов дол не са виждали Ивайло Главинков
Двамата му помагачи са арестувани, униформеният е обявен за издирване
София. Млад мъж с психични проблеми е задържан, след като стрелял по полицаи с газов пистолет, съобщават от пресцентъра на ОД на МВР в Пазарджик. Инци...