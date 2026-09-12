Всичко за Ченге

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Ченге написа криминален роман

Ченге написа криминален роман

София. Криминален роман по всички правила на жанра написа и издаде младши полицейският инспектор от Радомир Славчо Ваташки. Фамилията му е случайно съ...

30 ноември | 22:30
0 коментара
14774
Психар стреля по ченгета

Психар стреля по ченгета

София. Млад мъж с психични проблеми е задържан, след като стрелял по полицаи с газов пистолет, съобщават от пресцентъра на ОД на МВР в Пазарджик. Инци...

17 май | 20:15
0 коментара
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