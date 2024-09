Почина легендарно ченге от култов филм

Световното кино загуби една емблематична фигура.

Актьорът Джон Аштън, известен с ролята си на Джон Тагарт във филмите за ченгето от Бевърли Хилс, почина на 76-годишна възраст след битка с рака, потвърди неговият мениджър Алън Сомърс в изявление за TMZ.

„Джон оставя след себе си наследство от любов и всеотдайност. Споменът за него завинаги ще бъде ценен от съпругата, децата, внуците му, както и от брат му, сестрите му и всички, които го обичаха“, каза Сомърс.

Аштън участва заедно с Еди Мърфи в три от четирите филма за Ченгето от Бевърли Хилс, включително продължението на Netflix Ченгето от Бевърли Хилс: Аксел Ф, излязъл по-рано тази година, в ролята на твърдоглавия детектив Тагарт.

Актьорът е част от повече от 200 сценични, филмови и телевизионни продукции по време на своята над 50-годишна кариера, която включва филмите Midnight Run заедно с Робърт де Ниро и Чарлз Гродин; Some Kind of Wonderful на Джон Хюз заедно с Ерик Столц; и Gone Baby Gone на Бен Афлек заедно с Кейси Афлек, както и телевизионния сериал M*A*S*H.

